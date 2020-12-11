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影／「誠信碗粿」首到大甲擺攤 2小時賣光400碗

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
誠信碗粿今日受邀到台中大甲擺攤，準備400碗碗粿，不到2小時就搶光。圖／視之鑲光學大甲門市提供
誠信碗粿今日受邀到台中大甲擺攤，準備400碗碗粿，不到2小時就搶光。圖／視之鑲光學大甲門市提供

雲林一對賣碗粿的林姓父女，誤將「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，林父為了教育女兒「誠信」的重要，仍虧本販售，誠信碗粿因此爆紅，各地邀約不斷。林父與妻子今日受台中大甲「視之鑲」眼鏡行邀約到大甲擺攤，準備400碗碗粿，有顧客一口氣就買了40碗，不到2小時就搶光。

林姓父親表示，因需要備料，且碗粿純手工製作，製作時間長，目前1周最多只能做4天生意，今天第一次到台中大甲擺攤，特別準備50份菜頭粿，分送給前50名購買的客人。

林父表示，妻子來自富裕家庭，家中開車行，兩人婚後一起在太太家中車行賣車，後來大女兒出生，為了照護小孩，夫妻倆一同經營鹽酥雞攤。未料，他發現自己記憶力逐漸退化，老是忘東忘西，不僅出門會忘記自己在哪裡，也常記不得客人吩咐的細節，2年前決定收掉鹽酥雞攤，另起爐灶。林父後來到南投竹山紫南宮參拜請示，決定賣碗粿，並取名為「陳媽媽碗粿」。

至於為何各地奔波擺攤販售碗粿？林父說，「其實是為了3名小孩」，自己沒有什麼專長，為了不讓孩子他一樣，因此讓大女兒學英文，二女兒則個性活潑外向，就教她做生意，讓女兒們未來都有個謀生能力。小兒子因為發展遲緩，為了幫兒子找個合適的地方成長，因此四處做生意，也順道尋覓好地點，但目前尚未找到。

誠信碗粿今日受邀到台中大甲擺攤，準備400碗碗粿，吸引民眾大排長龍購買。圖／視之鑲光學大甲門市提供
誠信碗粿今日受邀到台中大甲擺攤，準備400碗碗粿，吸引民眾大排長龍購買。圖／視之鑲光學大甲門市提供

紫南宮

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