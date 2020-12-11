奧萬大志工將辦年終義賣 所得助保育兩棲類動物

奧萬大國家森林遊樂區除賞楓葉、賞鳥，兩棲類動物生態也很豐富，其中腹斑蛙總是發出「給、給、給」叫聲，很受志工歡迎，因此，園區今年義賣所得將全捐兩棲類動物保育使用。

林務局南投林區管理處、奧萬大國家森林解說志工12日、13日在奧萬大國家森林遊樂區舉辦惜物義賣活動，所得全數捐贈台灣兩棲類動物保育協會。

南投林管處長李政賢今天表示，歲末義賣是志工隊每年年終盛事，今年義賣品項加入衛生美味的手作美食、甜點、熱騰騰小吃，讓遊客在空氣清新的奧萬大享受戶外野餐樂趣。

李政賢說，奧萬大有許多兩棲類動物，其中最具代表性就是生態池周邊的腹斑蛙，總是發出類似「給、給、給」叫聲，志工都戲稱向青蛙要東西總是「給、給、給」，歡迎遊客經過生態池向腹斑蛙許願，更邀民眾熱烈響應義賣，協助兩棲類動物保育。

另外，布農族東埔部落狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式明天上午在東埔基督長老教會廣場舉行。

李政賢指出，林務局近年推動自然資源保育與利用，及原住民狩獵自主管理計畫，東埔部落在南投林管處支持下舉行授證儀式，由部落長老祈福並頒發獵人證給82名部落獵人，盼與政府建立協力關係，共治自然資源。