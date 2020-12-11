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台中市足球運動休閒園區 拍版定案落腳南屯

中央社 / 台中11日電
立法院副院長蔡其昌（右5）11日邀集教育部體育署、台中市運動局等相關單位人員，赴台中市南屯區龍富九路與益豐三段路口會勘「台中市足球運動休閒園區」興建計畫。中央社
立法院副院長蔡其昌（右5）11日邀集教育部體育署、台中市運動局等相關單位人員，赴台中市南屯區龍富九路與益豐三段路口會勘「台中市足球運動休閒園區」興建計畫。中央社

台中市足球運動休閒園區興建計畫今天拍版定案，立法院副院長蔡其昌表示，總經費新台幣12億7000萬元已爭取到位，將落腳南屯區，未來將有符合國際比賽規格的足球運動園區。

蔡其昌今天邀集教育部體育署、台中市政府運動局、中華民國足球協會、社會法人中華民國身心障礙聯盟等單位，前往南屯區龍富九路與益豐三段路口會勘「台中市足球運動休閒園區」興建計畫。

蔡其昌指出，今天邀集相關單位到場會勘，就是希望將計畫拍板定案。用地部分，中市府已變更為體育用地；經費部分，經由他及立委張廖萬堅、黃國書全力協助爭取到位，未來台中將會有一個符合國際比賽規格的足球運動園區。

蔡其昌表示，因為今天立法院甲級動員，由他代表出席會勘行程，這是眾人齊心努力爭取的成果。未來完工後運動園區將有1座11人制競賽足球場、4座5人制足球場及戶外多功能運動草坪，同時並設有地下停車場，整座足球運動休閒園區將可容納萬人之多。

體育署副署長王水文指出，台中市足球運動休閒園區興建計畫總經費12億7000萬元，由中央負擔60%、地方40%，然受限相關法規限制，體育署補助運動場地上限為5億元，不足部分將依蔡其昌建議，擬邀集交通部跨部會協調。

台中市政府運動局長李昱叡說，這項興建計畫現勘完畢後，隨即進入學者專家內部審查會議，將依會勘結論於會議中報告。

足球 台中市 蔡其昌

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