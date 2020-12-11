大雨強震影響公路安全 許淑華要求交通部整合道路APP

最近北部、東北部因為連續大雨，造成土石坍方災情，昨天又發生強震，道路安全引起關切。立委許淑華今天表示，台灣道路邊坡崩塌主因為地震與降雨，但政府單位APP多有重複，民眾要獲得最新路況或落石坍方、道路封閉資訊過於混亂，交通部應將相關單位資訊整合，提供民眾最便捷交通路況資訊。

許淑華說，台灣降雨引發崩塌評估分為經驗法與解析法 ，經驗法為根據以往崩塌資料及崩塌的內在因素與外在誘因，然隨氣候變遷影響，經驗法則預期結果恐怕不足 。

台灣公路邊坡預警系統中少數案例引進地表運動及土層滑動監測文指標、也利用CCD 攝影機、雨量計、GPS、地震儀等監測系統，但主要仍沿用坡地治理常用之降雨特徵做為預警依據，而隨科技進步，部分數據早已可用科學儀器量化，相關單位因視情況導入科技設備，確保相關預警真實性。

而政府提供的交通路況資訊，主要靠各種APP，高公局「高速公路1968」路況整合，公路總局的「幸福公路」即時通知路況、「安全台灣」提供強震強雨、空氣品質通知、省道管制、「公路施工通報系統」提供廠商回報等等 。

但這些APP對於一般來說，想要即時獲得最新路況或落石坍方、道路封閉等資訊，重複性太高過於混亂，反讓用路人難以掌握正確資訊，交通部應與相關單位做資訊整合，提供民眾最便捷交通路況資訊，避免意外發生及降低損失。