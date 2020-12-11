P+聯盟19日在彰化開打 破除夢想家主場離開彰化傳聞

新成的P.LEAGUE+籃球聯盟首場訂12月19日在彰化縣立體育館開打，將由福爾摩沙台新夢想家對上台北富邦勇士隊。今天下午在彰化縣議會舉行賽前記者會時，針對福爾摩沙台新夢想家不會再以彰化為主場的傳聞做出澄清，強調夢想家不會離開彰化，未來也將推出和彰化南瑤宮聯名的平安符。

「彰化寶島夢想家籃球隊」在日前接受台新金控贊助後，正式更名為「福爾摩沙台新夢想家」後，並加入新聯盟「P.LEAGUE+」(簡稱P+聯盟) 臺灣男子職業籃球聯盟，另有3支球隊是台北富邦勇士、桃園領航猿和新竹攻城獅，由於運動球隊一般都會冠上主場地名，唯獨彰化寶島夢想家籃球隊更名為「福爾摩沙台新夢想家」，引來外界傳聞將不再以彰化為主場。

彰化縣議會議長謝典林表示，夢想家一路走來經歷許多波折，但是大家不離不棄，今年好不容易有台新來冠名贊助，讓更多人加入夢想家的大家庭，用公益的方式進駐，辛苦的練習為未來打拚，並將主場設在彰化，未來甚至可能在中彰投都設有主場，今年有看到台中青年隊，彰化也要打造一支彰化青年隊，與台中一較高下，這是利用籃球促進的交流，對台灣來說是一個好的現象。

也出身彰化的福爾摩沙台新夢想隊董事長張承中說，夢想家4年前從彰化開始，至今還是在這裡，有人曾問過夢想家會不會離開彰化，這個答案是：不會。雖然今年有新的冠名贊助商，但是夢想家的本質不變，請大家放心，夢想家相當注重與彰化在地的連結，今年也與彰化市南瑤宮聯名推出一系列的商品，以及推出一系列的大佛商品，希望大佛鎮守彰化主場，希望旗開得勝，也請彰化的鄉親多多支持。

彰化縣長王惠美說，感謝謝典林議長及議會的大力支持，讓彰化縣能成為推廣運動發展的重要城市，特別是夢想家也是彰化在地的球隊，邀請彰化鄉親12月19日前往加油，縣府當天也在體育場舉辦彰化之光強勢回歸演唱會，由亞洲天王任賢齊擔任壓軸，邀請大家白天前來看球賽後，晚上再留下來一起聽音樂會，度過一個美好假期。