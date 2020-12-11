彰化溪湖中央公園旁有墓地 種植欒樹當阻隔

彰化縣溪湖鎮中央公園落成開放給民眾遊憩，不過公園旁有一處私人墓地，有民眾覺得毛毛的；彰化縣城市暨觀光發展處解釋，公園和墓地間有種台灣欒樹，等樹長大後可以擋住墓地。

彰化縣政府向內政部爭取「城鎮之心工程計畫」競爭型補助，其中溪湖鎮中央公園斥資9000萬元建造，位於彰化溪湖鎮湖南國小旁，總面積約5.6公頃。

目前溪湖中央公園雖未完成驗收，但包括環形步道、盪鞦韆以及綠色滯洪池等都一一完工，先開放民眾遊憩使用。但中央公園以前曾是公墓用地，有民眾發現公園旁還有私人墓地，在公園散步看到墓地難免覺得毛毛的。

城觀處長田飛鵬接受中央社記者訪問時說，公園以前曾經是公墓，但鎮公所已依法遷葬公墓，至於中央公園旁的私人墓地，縣府無法要求民眾為了公園而遷墓。

田飛鵬指出，私人墓地位於中央公園外緣，經跟私人墓地家屬討論後，決定在公園和墓地間種植台灣欒樹，由於欒樹才剛種下去，民眾在公園仍會看到墓地，待2、3年欒樹長高後可以阻擋視線，不會再看到墓地。