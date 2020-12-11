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中市大甲農路僅2米常有人摔落 民代爭取105萬改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路為幸福里11鄰居民及農機出入重要通路，但路寬僅約2公尺，居民及農機出入相當危險。圖／李榮鴻提供
台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路為幸福里11鄰居民及農機出入重要通路，但路寬僅約2公尺，居民及農機出入相當危險。圖／李榮鴻提供

台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路為幸福里11鄰居民及農機出入重要通路，但路寬僅約2公尺，居民及農機出入相當危險，常有不諳路況者摔落，因此台中市議員李榮鴻向台中市府水利局爭取105萬4100元經費施作避車道改善，工程於今日開工，預計年底前能夠完工。

幸福里11鄰居民王志軒表示，該農路的施作先前由李榮鴻議員爭取，只是當時僅為供小型農機具通行，沒有考慮到專業化後的中、大型機具，導致現今機具進入都要繞行一大圈才能進入耕作，希望經由工程改善，讓農民在更安全的環境下工作。

李榮鴻議員服務處特助李文傑表示，這次工程除了避車道的施作外，也將部分破損面修復，工程能順利推行，除感謝台中市政府水利局預算的配合外，也感謝地主無私奉獻供施作避車道，希望完工後能夠帶給地方實質的幫助。

台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路僅約2公尺，常有不諳路況者摔落。圖／李榮鴻提供
台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路僅約2公尺，常有不諳路況者摔落。圖／李榮鴻提供
台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路僅約2公尺，台中市議員李榮鴻向台中市府水利局爭取105萬經費施作避車道改善。圖／李榮鴻提供
台中市大甲區東明路高鐵橋下旁農路僅約2公尺，台中市議員李榮鴻向台中市府水利局爭取105萬經費施作避車道改善。圖／李榮鴻提供

台中市 車道 修復

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