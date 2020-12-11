彰化市22個社區守望相助隊 獲公所頒317萬元裝備補助款

彰化市長林世賢今天上午在市公所第一會議室，頒發裝備補助款給全市22隊的社區守望相助隊，合計317多萬元，也同時頒發共13萬3千多元的獎勵金，給19個獲得去年度特優、優等或甲等考評的績優社區守望相助隊。

市長林世賢再三感謝守望相助隊弟兄們的付出與努力，密切配合警方共同擔負起維護社區安寧與秩序的工作，也間接的協助區域治安，這項成果是社區守望相助隊與民眾共同發揮力量所達成，讓彰化市的民眾都可以過安居樂業的生活。

市公所指出，彰化市各社區，逐年成立守望相助隊，目前正常運作巡邏共有22隊。公所每年都會編列經費，依各隊執勤巡邏情形，補助社區守望相助隊10萬元至15萬元不等的經費，用來充實隊部設備、隊員裝備及工作服，讓隊員們巡邏執勤時，能擁有整齊的儀容，以及齊全的配備。

由於各守望相助隊執勤巡邏時間都是夜間10時至翌日凌晨2時不等，且值勤時難免有危險之虞，今年公所在經費不充裕的情況下、仍排除困難，編列預算補助經費，充實社區守望相助隊隊員的裝備及隊部設備等。

獲頒去年度績優社區守望相助隊獎勵金補助的，成績特優者有向陽等4個社區頒獎勵金各1萬元；優等者有建寶等6個社區獎勵金各8千元；甲等者有台鳳等9個社區獎勵金各5千元，合計共計頒發13萬3千元。