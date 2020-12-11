台中火車站前廣場 11米高「禮讚之樹」今晚點燈

「2020台中好YA誕」今天晚上5點45分在台中火車站前廣場正式點燈，市長盧秀燕將點亮11米高、以9999朵彩結打造的耶誕主樹「禮讚之樹」，現場還有夢幻耶誕市集。

台中市新聞局表示，今年首度在柳川推出「耶誕水舞秀」，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，展期即日起至12月27日，歡迎來台中拍照打卡慶耶誕。

今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人的生活因而受到影響、面臨考驗，因此特別邀請在地工藝家蕭明瑜以9999朵紅色彩結打造「禮讚之樹」，每朵彩結都代表最深的祝福，盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護的溫暖意象，耶誕樹旁還有雪景小屋耶誕市集，十分溫馨可愛。

今年在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造波光粼粼、浪漫震撼的視覺饗宴。新聞局長黃國瑋說，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規畫評估、河岸保護、動工至展演，每一步驟均嚴格把關。

柳川聖誕水舞秀演出時間，每天17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次，提醒民眾配合現場工作人員引導，注意安全。

今年燈飾融入山海屯城特色，綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，出現在河道中央，傳說看見白馴鹿就會心想事成，搭配水霧雷射燈光，營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界。