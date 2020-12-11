快訊

高雄柴山登山客誤中流彈？附近正好有軍方在打靶

川普祭品：摩洛哥建交以色列 犧牲西撒哈拉獨立國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中警IG發文遭疑消費南投亡警 林明溱籲有同理心

中央社 / 南投縣11日電
南投縣長林明溱日前到簡姓小隊長靈前上香，承諾會查明真相還家屬公道。 圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱日前到簡姓小隊長靈前上香，承諾會查明真相還家屬公道。 圖／南投縣政府提供

台中市政府警察局長室Instagram「TCPB局長室」一篇文章遭網友批消費訓練摔車死亡的南投交警小隊長，對此，南投縣長林明溱今天說，台中市警局長室應該要有同理心。

南投縣警察局交通警察隊15輛重機進行遠程訓練，一名簡姓小隊長返程打滑不治，意外日前發生至今，家屬與南投警界仍未擺脫哀慟，不料TCPB局長室（台中市政府警察局長室）IG卻使用一名交警的照片發文「請緊握把手踩穩踏階，不然你就會摔車」。雖事後刪除，但已被截圖，大量網友痛批台中警局長室消費死者。

林明溱昨天到靈堂慰問家屬，允諾全力為死者爭取權益，也要求交通部公路總局查明路面是否異常；對於TCPB局長室發文，林明溱今天告訴中央社記者說，簡姓小隊長遭遇不幸，「大家都是警界同仁」，台中市警局長室應該改進，要有同理心，不要亂說話。

南投警界一名警官說，TCPB局長室的發文初衷應該沒有惡意，是要提醒同仁注意安全，但這個節骨眼上就會被外界認為很「白目」，因此，發文內容應該要更小心，「大家都不想成為被宣教的個案」，或許待簡姓小隊長後事圓滿之後，用綜合案例再來呼籲同仁也可以。

雖然TCPB局長室IG文章已刪除，但今天仍有網友持續留言痛批認為「為點閱率不求手段，連這種梗都敢發」、「不道歉，刪文裝沒事嗎，躲在機關後面消費學長很爽嗎，真的很噁心」。

台中市警察局表示，這則貼文僅是以日常聽到的捷運月台語音搭配同仁執勤照片，作為交通安全宣導用，並無影射任何車禍事故。經網友指出該宣導貼文易造成他人誤會有影射之虞，遂決定刪除避免造成更多誤會及困擾。造成觀感不適，特以致歉；未來製作宣導圖文，會更多方設想。

警察 林明溱

延伸閱讀

南投垃圾委外處理代價高 短短幾天回運底渣600公噸

影／疫情影響南投拚觀光 林明溱助身障弱勢難關關

台16線連環車禍員警殉職 林明溱：查明真相還家屬公道

影／南投交警小隊長重機訓練摔車亡 家屬盼縣長給真相

相關新聞

芭樂正好吃！ 今年盛產 價格高低差很多

入冬後芭樂最好吃，但今年冬季種芭樂有人賠慘了，產地批發市場價格最近幾乎未超過每台斤18元，甚至掉到9元，社頭產銷班班長陳...

台灣第一份「星空友善公約」 南投縣清境商店家今簽署

合歡山成為國際認證的銀級暗空公園後，為讓合歡山擁有無光害的環境，南投縣清境地區商店家今天聯合簽署台灣第一份的「星空友善公...

走了「春發」來了「春發」 彰化分局泰和派出所長調動

彰化警分局中正派出所與泰和派出所所長調動，今天由分局長婁自強主持布達，有趣的是，侯春發卸下泰和派出所所長後，是由芳苑分局...

台中警IG發文遭疑消費南投亡警 林明溱籲有同理心

台中市政府警察局長室Instagram「TCPB局長室」一篇文章遭網友批消費訓練摔車死亡的南投交警小隊長，對此，南投縣長...

號稱史上最大陣容 愛爾蘭踢踏舞「火焰之舞」踢來彰化

以磅礡場面廣受歡迎的愛爾蘭踢踏舞「火焰之舞」，本月15日晚上7時30分將首次踏上彰化，並號稱以史上最大近百人陣容在縣立體...

羅厝天主教堂光雕秀即將登場 千片紀念版口罩等你打卡　

台灣第一個天主教堂光雕視覺秀又來了，彰化縣埔心鄉公所攜手羅厝天主教堂和社區，12月19日將舉辦「新埔心百年情農村樂活Fu...

輪椅族也能盪鞦韆！台中烏日溪邊公園今溫馨啟用

閒置荒地變身美麗公園！台中市烏日溪邊公園用地原為閒置綠地，居民抓寶可夢還跌跤，台中市政府建設局投入935萬元經費，導入「...

台中大安五甲漁港風沙大居民苦 將種9000株防風林

東北季風吹襲大安五甲漁港周遭風沙大，居民苦不堪言。台中市議員施志昌昨邀集台中市政府農業局、大安區永安里長謝綢至大安區五甲...

熟齡友善城市調查奪全台第1 盧秀燕：全體市民共同努力

熟齡友善城市大調查台中市榮登「最宜居熟齡友善城市」第一名。台中市長盧秀燕今天出席烏日區溪邊公園完工啟用典禮後受訪時說，感...

南投垃圾委外處理代價高 短短幾天回運底渣600公噸

南投縣草屯鎮垃圾場上月20日火警，在環保署協調下，由外縣市焚化爐協助處理南投縣垃圾最近垃圾。不過，每處理1公噸垃圾，要回...

波麗士出勤前「修蛋幾勒」 台中蛋哥每周送警200顆

台中市警局三分局員警餐廳「老松町食堂」自去年7月中開張以來，衛生方便、經濟又實惠的菜餚受同仁好評。金寶蛋品科技股份有限公...

台中社會局表揚46績優社福團體 並參訪社宅資源交流

台中市社會局昨天在信望愛智能發展中心附設沙發后花園舉辦績優社福團體表揚，社會局長彭懷真代表市長盧秀燕，頒獎表揚46個評鑑...

熱門新聞

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

女高中生塗鴉不雅英文「解放乳頭」 花蓮縣府調監視器

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

台灣小姐非彰化人卻拍出彰化味 獲縣府微電影金獎

路被封16個月不通 原因讓新北議員傻眼

影／壯觀！環保署一口氣補助宜蘭70輛清運機具歷年之最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。