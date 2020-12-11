台中警IG發文遭疑消費南投亡警 林明溱籲有同理心

台中市政府警察局長室Instagram「TCPB局長室」一篇文章遭網友批消費訓練摔車死亡的南投交警小隊長，對此，南投縣長林明溱今天說，台中市警局長室應該要有同理心。

南投縣警察局交通警察隊15輛重機進行遠程訓練，一名簡姓小隊長返程打滑不治，意外日前發生至今，家屬與南投警界仍未擺脫哀慟，不料TCPB局長室（台中市政府警察局長室）IG卻使用一名交警的照片發文「請緊握把手踩穩踏階，不然你就會摔車」。雖事後刪除，但已被截圖，大量網友痛批台中警局長室消費死者。

林明溱昨天到靈堂慰問家屬，允諾全力為死者爭取權益，也要求交通部公路總局查明路面是否異常；對於TCPB局長室發文，林明溱今天告訴中央社記者說，簡姓小隊長遭遇不幸，「大家都是警界同仁」，台中市警局長室應該改進，要有同理心，不要亂說話。

南投警界一名警官說，TCPB局長室的發文初衷應該沒有惡意，是要提醒同仁注意安全，但這個節骨眼上就會被外界認為很「白目」，因此，發文內容應該要更小心，「大家都不想成為被宣教的個案」，或許待簡姓小隊長後事圓滿之後，用綜合案例再來呼籲同仁也可以。

雖然TCPB局長室IG文章已刪除，但今天仍有網友持續留言痛批認為「為點閱率不求手段，連這種梗都敢發」、「不道歉，刪文裝沒事嗎，躲在機關後面消費學長很爽嗎，真的很噁心」。

台中市警察局表示，這則貼文僅是以日常聽到的捷運月台語音搭配同仁執勤照片，作為交通安全宣導用，並無影射任何車禍事故。經網友指出該宣導貼文易造成他人誤會有影射之虞，遂決定刪除避免造成更多誤會及困擾。造成觀感不適，特以致歉；未來製作宣導圖文，會更多方設想。