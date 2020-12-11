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台灣第一份「星空友善公約」 南投縣清境商店家今簽署
合歡山成為國際認證的銀級暗空公園後，為讓合歡山擁有無光害的環境，南投縣清境地區商店家今天聯合簽署台灣第一份的「星空友善公約」，在大家的共同見證下，清境地區業者共同響應星空資源保育，並結合結合南投縣政府減亮，打造節電星空山城，成為第一個觀光產業節電示範專區補助計畫區。
清境永續發展協會理事長李從秀表示，歷時 8 年的星空守護運動，去年終於成功推動合歡山暗空公園獲得國際認證後，也展開第二階段減亮，透過星空友善商家、在地社區部落與外來遊客的共同參與，整合台灣天文產業鏈，清境未來將成就以「星空山城」為導向的永續社會創新模式。
國立暨南國際大學教授曾永平表示，第一階段「星空友善公約」的簽署共有 52 家清境地區的商店家參與，包括旅館民宿、餐廳、商圈等。暨大未來也將協助建立星空友善商家的認證機制，確保簽署公約者符合國際暗空協會（IDA）友善照明之精神。
星空守護聯盟創辦人劉志安表示，星空友善公約指定「光害防止之示範地區」、確認「友善燈具等之限制及配光基準」，以及實施「九點關燈」行動外，未來在台14甲線3K至18K所涵蓋的大清境區域範圍內，星空友善商店家在汰換燈具時，應採購符合公約規範之節電燈具， 此次結合南投縣政府觀光產業節電示範專區補助計畫，共補助清境商店家1250個高效率LED燈泡，並協助裝設 120 個符合規範的定時節電器。
清境觀光協會理事長蔣政緯表示，除必要之照明以外，在不影響安全的前提下，商店家應於9點後關閉室外燈光，估計未來清境地區整體每年可節省30萬度用電。
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