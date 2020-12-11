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羅厝天主教堂光雕秀即將登場 千片紀念版口罩等你打卡　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
參加彰化縣埔心鄉羅厝天主教堂光雕視覺秀系列活動，打卡就送一片紀念版醫療口罩。記者簡慧珍／攝影
參加彰化縣埔心鄉羅厝天主教堂光雕視覺秀系列活動，打卡就送一片紀念版醫療口罩。記者簡慧珍／攝影

台灣第一個天主教堂光雕視覺秀又來了，彰化縣埔心鄉公所攜手羅厝天主教堂和社區，12月19日將舉辦「新埔心百年情農村樂活Fun心遊」主題活動，當天下午2點起，免費招待品嘗在地美食，逛農民市集等攤位，夜間觀賞光雕秀，來打卡就送紀念款彩色醫療用口罩，限量1000片，還有機會抽中液晶電視等大獎。

埔心鄉公所今天邀請藝文團體表演洋溢耶誕歡樂氣氛的歌舞，揭開活動預告的序幕，副縣長洪榮章、中部辦公室副執行長洪宗熠等官員到場致詞後，埔心鄉長張乘瑜說，國外疫情嚴峻，不乏實施管制和封城，造成人民生活不方便，台灣人民配合政府做好防疫，今年羅厝光雕節得以照常舉辦，而且內容更豐富，呈現福佬客村莊特色。

羅厝天主教堂建於西元1877年，是中部地區最早創建的聖堂，歷經兩次重大修建，外觀呈現歐洲風格，在歷代神父努力推動教務之下，中部第一所孤兒院、第一條柏油路和游泳池因而設立和產生，後來台灣戒嚴時期政治犯陳菊被帶到羅厝天主教堂藏匿，讓這座鄉間教堂知名度飆升。

埔心鄉公所2016年起，在羅厝天主教堂舉辦光雕視覺秀，今年下午兩點就有農民市集及在地特產美食免費品嘗，村長開放自家農地讓民眾下田採芥菜、社區婆婆媽媽展手藝創意料理，大華社區使用農作物枝葉作植物染、巫家捏麵館展示公仔捏塑，有吃有逛又有玩。鄉公所希望藉此推廣羅厝天主教堂的觀光文化特色，帶動地方休閒產業與創造經濟效益。

活動當日，下午5點起設置三個交通管制段，羅厝路（文化路口至文昌東路口）、羅永路（羅厝路至四湳路口）下午5時起封閉，埔心鄉公向羅厝路鎮天宮借用300個停車位免費讓民眾停車。光雕秀預計6點開始，穿插表演和摸彩，大獎包括液晶電視、電動機車，到場民眾打完卡向主辦單位領取紀念版醫療用口罩，每人限領一片。

彰化縣埔心鄉羅厝天主教堂光雕視覺秀系列活動今天打鐘揭幕，鄉長張乘瑜及地方人士歡迎民眾到羅厝天主堂參加活動。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣埔心鄉羅厝天主教堂光雕視覺秀系列活動今天打鐘揭幕，鄉長張乘瑜及地方人士歡迎民眾到羅厝天主堂參加活動。記者簡慧珍／攝影　

教堂 口罩 農民

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