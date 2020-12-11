芭樂正好吃！ 今年盛產 價格高低差很多

入冬後芭樂最好吃，但今年冬季種芭樂有人賠慘了，產地批發市場價格最近幾乎未超過每台斤18元，甚至掉到9元，社頭產銷班班長陳建裕表示，種的人太多了，如果沒顧好品質或沒通路，一般芭樂戶目前賣到芭樂市的價格真的不好。

彰化縣溪州農會總幹事彭顯賦表示，原本這4年來芭樂價格還算平穩，以去年同期批發價格還能在每台斤20元，但目前市場批發價格甚至掉到8、9元，相較去年砍一半，原因是這幾年種芭樂的人多，連芭樂苗都賣不夠，最近進入盛產期芭樂量多，但北部市場因近日都下雨，主婦不出門，交易量大減，要賣到北部的芭樂也因盛產被盤商隨意喊價。

彭顯賦說，盛產期芭樂最好吃，尤其彰化的芭樂日前參加台中農改場評鑑，前12名都是彰化芭樂農，溪州還拿下冠軍，雖批發價很低，但消費市場價目前仍在13到20元，還是鼓勵消費者多捧農民的場，免得讓農民血本無歸。

社頭芭樂農陳建裕說，今年芭樂產季價格真的不好，先前天氣熱，芭樂少，價格也都沒超過每台斤20元，最近進入產季，但批發市場價格好的18元，壞的甚至掉到10元以下。

不過陳建裕說，他們產銷班品質顧得好，開拓超市及電商平台，每台斤還是有30到50元的價格，只要品質好，又有通路，還是能有不錯的利潤。