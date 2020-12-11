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輪椅族也能盪鞦韆！台中烏日溪邊公園今溫馨啟用

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日溪邊公園今啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日溪邊公園今啟用。記者趙容萱／攝影

閒置荒地變身美麗公園！台中市烏日溪邊公園用地原為閒置綠地，居民抓寶可夢還跌跤，台中市政府建設局投入935萬元經費，導入「台中美樂地」計畫，建置無障礙環境及共融遊戲場，園內分為探險森林區、樂齡體健區、榕樹林蔭區，與公園內既有老榕樹共生發展，台中市長盧秀燕今天主持啟用儀式，與居民見證這座共融公園的誕生。

盧秀燕說，市府積極推動「台中美樂地」計畫，很開心又有一座公園新闢完成，今日啟用的烏日溪邊公園位於道路交會的三角地帶，該用地原本荒煙蔓草、地面不平，民眾有跌倒之虞，在當地里長及民代提議下，市府投入935萬元預算，將這塊荒地改建為友善共融公園，讓鄰近居民受惠。

她指出，烏日溪邊公園非常特殊，除有一座無障礙輪椅盪鞦韆，方便身障朋友及行動不便的長輩使用，還設置小巧的含羞草植物區，讓都市裡的小朋友從小認識植物、愛護環境，藉由美樂地計畫將台中打造成一個美麗快樂的園地。

建設局長陳大田說明，烏日溪邊公園開闢面積約1740平方公尺，工程經費約935萬元，均為市府自籌款，整體配置分為探險森林區、樂齡體健區、榕樹林蔭區三大區域，除保留基地內老榕樹，並以榕樹為題串接整座公園，更導入「台中美樂地」計畫，建構無障礙環境及共融遊戲場，包括輪椅鞦韆及鳥巢鞦韆等，提供一般民眾、年長者、兒童及身心障礙者皆可使用的全齡友善遊憩空間。

台中市烏日溪邊公園今啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日溪邊公園今啟用。記者趙容萱／攝影
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台中市烏日溪邊公園今啟用。記者趙容萱／攝影

台中市 盧秀燕

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