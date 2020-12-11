走了「春發」來了「春發」 彰化分局泰和派出所長調動

彰化警分局中正派出所與泰和派出所所長調動，今天由分局長婁自強主持布達，有趣的是，侯春發卸下泰和派出所所長後，是由芳苑分局二林派出所所長林春發接任，兩個「春發」一前一後，十分巧合，地方引為趣譚。

彰化警分局原中正派出所所長劉耀民退休，牽動此次人事異動，原泰和派出所所長侯春發調中正派出所所長，原芬苑分局二林派出所所長林春發調泰和派出所所長。

今天由分局長婁自強分別主持布達，到場觀禮的地方人士，包括議員、代表、當地里長、警友站站長及義警、民防、志工等幹部等，場面熱烈。