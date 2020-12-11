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走了「春發」來了「春發」 彰化分局泰和派出所長調動
彰化警分局中正派出所與泰和派出所所長調動，今天由分局長婁自強主持布達，有趣的是，侯春發卸下泰和派出所所長後，是由芳苑分局二林派出所所長林春發接任，兩個「春發」一前一後，十分巧合，地方引為趣譚。
彰化警分局原中正派出所所長劉耀民退休，牽動此次人事異動，原泰和派出所所長侯春發調中正派出所所長，原芬苑分局二林派出所所長林春發調泰和派出所所長。
今天由分局長婁自強分別主持布達，到場觀禮的地方人士，包括議員、代表、當地里長、警友站站長及義警、民防、志工等幹部等，場面熱烈。
彰化警察分局分局長婁自強除對新任所長榮膺新職表達祝賀外，也期許兩位所長加強內部管理及意見溝通，延續以往優良傳統，帶領同仁讓轄區治安及交通更符合民眾的期待與需求。
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