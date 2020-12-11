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彰縣推出食品業無萊豬標章 開放食品業者申請

中央社 / 彰化11日電

政府明年元旦起將開放萊豬進口，彰化縣衛生局推出食品業無萊豬標章，供食品業者申請，衛生局經審核後確認豬原料不含萊克多巴胺，會發標章給業者在明顯處張貼，供消費者識別。

彰化縣衛生局發出新聞稿說明，明年1月1日起，含萊克多巴胺進口豬肉可以在市面販售，為保障消費者知的權利及選擇的自由，彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理標章，期透過業者發動自主管理，確保豬肉產品安全，並揭露是否含萊克多巴胺資訊，讓民眾吃得安心。

衛生局表示，中央規定明年1月1日起，市售含有豬原料的相關產品，都需要清楚標示豬原料原產地資訊，不過接到民眾反映，擔心無法透過原產地判別是否含有萊克多巴胺成分，為了提供消費者透明資訊，彰化縣府推動食品業無萊豬自主管理活動，鼓勵食品業者自主做好肉品品質管理，主動揭露不含萊克多巴胺資訊。

衛生局說，即日起，不管是使用國產豬或進口豬肉，食品業者都可向衛生局提出無萊豬自主管理標章的申請，經審核確認豬原料不含萊克多巴胺者，就發給標章供店家於明顯處張貼，供消費者辨識。民眾也可依據無萊豬自主管理標章，做為選擇食品的參考。

有意申請自主管理標章的食品業者，必須填具承諾書並檢附豬原料無萊克多巴胺的相關證明文件，像是屠宰證明、自主檢驗報告、供應商切結書或輸入食品許可通知文件等，向衛生局提出申請，衛生局會以最快的速度審核發出標章。

衛生局 萊克多巴胺 萊豬

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