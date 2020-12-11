熟齡友善城市調查奪全台第1 盧秀燕：全體市民共同努力

熟齡友善城市大調查台中市榮登「最宜居熟齡友善城市」第一名。台中市長盧秀燕今天出席烏日區溪邊公園完工啟用典禮後受訪時說，感謝民眾肯定，這是全體市民共同努力的結果，市府將持續努力，打造台中成為好居住、好生活的好地方。

盧秀燕說，從調查內容來看，代表民眾感受到台中市各項銀髮族福利政策，例如「美樂地計畫」打造友善共融公園，過去公園廁所大部分為蹲式馬桶，市府考量長輩身體狀況，規劃部分坐式馬桶，便利長輩使用；另外，市府去年也已恢復老人健保補助，讓阿公阿嬤不用擔心健保費問題，

她也提到，市府積極改善財政狀況後，敬老愛心卡搭乘計程車單趟次抵扣金額，預計由50元調高至85元，鼓勵更多長輩社會參與，活躍老化。

台中市在「熟齡友善城市大調查」調查表現亮眼，當民眾被問到「如果不考慮家人所在地，讓您自由選擇，您認為最宜居的熟齡友善城市為何？」以總比率來看，台中市14.6%榮登冠軍；包括台中市在幾年前大量設立的「照顧咖啡館」，在舒適的空間，提供一站式的長照諮詢服務也備受肯定。

社會局表示，台中65歲以上長輩現有38萬人，為打造銀髮宜居城，減輕家庭負擔，盧市長恢復老人健保補助，每月最高補助749元，超過31萬人受惠。台中市的長輩也享有重陽敬老禮金，100歲以上人瑞每個月還有6000元敬老金。同時，市府積極推動預防照顧，台中市社區照顧關懷據點現已達到430處，數量為全國之冠。