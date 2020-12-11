身掛紙板尋女10多年 癌母：知道平安終於放心

林女與前夫離婚後帶走女兒失聯12年，7日被尋獲。林女的媽媽王金蘭多年來拖著病體，身掛尋人紙板，找尋女兒、外孫女，新聞曝光後，母女已通過電話，她說，聽到女兒平安的消息終於放心。

彰化林姓女子12年前與謝姓前夫離婚後，趁探視時帶走女兒失聯，前夫怒告妨害家庭並四處尋人，日前警方透過一筆消費紀錄找到林女，讓12年來失蹤的母女蹤跡曝光，謝男父女終於團圓。

而林女的媽媽王金蘭多年來殷切尋找女兒，日前新聞曝光後，母女倆透過聯繫也通上了電話，王金蘭表示，女兒已有跟她連繫，知道女兒平安終於放心。王金蘭罹患大腸癌，外出不方便，目前等女兒平靜下來，再聯繫如何見面。

王金蘭罹癌多年，承租在台中公園旁的一處小套房獨居，她靠著低收入、慈善補助、國民年金等度日。2008年，林女失蹤後，王金蘭四處尋找，瘋狂打電話，都沒有女兒音訊，甚至身掛尋親紙牌，全台找人。

台中行善團團長張茗富表示，12年前協助王金蘭尋找女兒，幾天前看到新聞後，緊急跟繼光里長吳禎耀聯繫，確認林女就是王金蘭尋找多年的女兒，透過相關單位與林女聯繫，雙方已經通過電話。

張茗富表示，王金蘭12年來拖著病體全台奔走尋女，看到新聞知道女兒找到後才放心，感謝警方尋獲女兒，她也希望女兒接受社會局安置後，能好好工作、趕快安置下來，王金蘭看到女兒身型消瘦，希望能趁女兒回台中探視時，讓她幫女兒進補。