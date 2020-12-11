台東南興亮點文健站啟用 長輩下半人生開課

台東全縣6個亮點文化健康站中第5站完成的大武鄉南興文健站昨天啟用。特別的是老人家穿著小學制服參加升旗典禮，象徵「長輩們新的下半人生開課了」。

縣長饒慶鈴表示，全縣文健站數量達到91站居全國之冠，她上任後非常重視文健站的業務，並要求原民處要認真經營，縣府會好好照顧縣內所有老寶貝。

南興亮點文健站啟用揭牌，饒慶鈴、原民會社會福利處副處長董靜芬、議員尤忠正、蔡玉玲、鄉長黃建賓及家扶中心主任吳瑞華受邀出席，排灣族耆老祈福儀式揭開序幕。

文健站長輩們穿著小學制服，由饒慶鈴帶領參加升旗典禮，作為文健站開始開學的儀式，還規劃敲響國小校鐘，象徵長輩們新的下半人生開課囉了。