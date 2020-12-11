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台東南興亮點文健站啟用 長輩下半人生開課
台東全縣6個亮點文化健康站中第5站完成的大武鄉南興文健站昨天啟用。特別的是老人家穿著小學制服參加升旗典禮，象徵「長輩們新的下半人生開課了」。
縣長饒慶鈴表示，全縣文健站數量達到91站居全國之冠，她上任後非常重視文健站的業務，並要求原民處要認真經營，縣府會好好照顧縣內所有老寶貝。
南興亮點文健站啟用揭牌，饒慶鈴、原民會社會福利處副處長董靜芬、議員尤忠正、蔡玉玲、鄉長黃建賓及家扶中心主任吳瑞華受邀出席，排灣族耆老祈福儀式揭開序幕。
文健站長輩們穿著小學制服，由饒慶鈴帶領參加升旗典禮，作為文健站開始開學的儀式，還規劃敲響國小校鐘，象徵長輩們新的下半人生開課囉了。
縣府原民處表示，南興亮點文健站去年獲得原民會補助1300萬原，改善已廢校的南興國小設施，規劃辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學、共耕區、體適能活動區等功能健康站。
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