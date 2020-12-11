快訊

天母清晨死亡車禍 80歲婦違規過馬路遭19歲駕駛撞死

硬脫歐與「炸魚薯條」：英國－歐盟硬拚的餐桌災難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東南興亮點文健站啟用 長輩下半人生開課

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
南興亮點文健站規劃辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學、共耕區、體適能活動區等功能健康站。圖／台東縣政府提供
南興亮點文健站規劃辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學、共耕區、體適能活動區等功能健康站。圖／台東縣政府提供

台東全縣6個亮點文化健康站中第5站完成的大武鄉南興文健站昨天啟用。特別的是老人家穿著小學制服參加升旗典禮，象徵「長輩們新的下半人生開課了」。

縣長饒慶鈴表示，全縣文健站數量達到91站居全國之冠，她上任後非常重視文健站的業務，並要求原民處要認真經營，縣府會好好照顧縣內所有老寶貝。

南興亮點文健站啟用揭牌，饒慶鈴、原民會社會福利處副處長董靜芬、議員尤忠正、蔡玉玲、鄉長黃建賓及家扶中心主任吳瑞華受邀出席，排灣族耆老祈福儀式揭開序幕。

文健站長輩們穿著小學制服，由饒慶鈴帶領參加升旗典禮，作為文健站開始開學的儀式，還規劃敲響國小校鐘，象徵長輩們新的下半人生開課囉了。

縣府原民處表示，南興亮點文健站去年獲得原民會補助1300萬原，改善已廢校的南興國小設施，規劃辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學、共耕區、體適能活動區等功能健康站。

台東全縣6個亮點文化健康站中第5站完成的大武鄉南興文健站昨天啟用。特別的是老人家穿著小學制服參加升旗典禮，象徵「長輩們新的下半人生開課了」。圖／台東縣政府提供
台東全縣6個亮點文化健康站中第5站完成的大武鄉南興文健站昨天啟用。特別的是老人家穿著小學制服參加升旗典禮，象徵「長輩們新的下半人生開課了」。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 制服 廢校

延伸閱讀

培育體育人才 台東體中運動科學暨圖書資訊大樓動土

迎接阿妹回鄉唱跨年 縣府勘查演唱會場

爭取國際遊客 台東縣府協助32店家打造雙語消費環境

睽違3年 台東溫泉季今年再起跑打造新品牌

相關新聞

中捷停駛後檢修進度？盧秀燕：預計14日決定跟大家報告

台中市長盧秀燕今天參加烏日溪邊公園完工視察祈福活動，活動前盧秀燕被問及台中捷運綠線停駛後檢修進時說，今天下午以後，市府會...

台東南興亮點文健站啟用 長輩下半人生開課

台東全縣6個亮點文化健康站中第5站完成的大武鄉南興文健站昨天啟用。特別的是老人家穿著小學制服參加升旗典禮，象徵「長輩們新...

在地心產業／不計成本止血 撐過退貨潮

林伯鴻、賴逸勳創業經營寵物用品品牌「Sputnik」有成，但也曾面臨危機，在產製產品過程不夠熟悉下，商品品質一度受到挑戰...

在地心產業／設計寵物用品 打響品牌銷海外

有產品設計專業的35歲青年林伯鴻、賴逸勳2015年一起創業，經營寵物用品品牌「Sputnik」，從設計產品、業務、行銷等...

爺奶長照課po網 外地兒孫按讚

彰化縣溪湖鎮汴頭社區的長照課程老師，藉由臉書分享上課照片和影片，社區長輩在外地工作的子孫得知親人現況，可以放心打拚事業，...

彰化芳苑新設18處畜牧場 鄉民抗議

彰化縣政府近來核准芳苑鄉新設16處養雞場、2處養豬場，當地居民昨天到縣府陳情抗議，要求不要再開放新設養雞、養豬場。縣府表...

大坑9號步道 新觀景台鳥瞰台中

台中市政府編列總經費3500萬元，逐步改善大坑登山步道及觀光相關設施，其中9號步道改善工程歷經3個月整修已完工開放通行，...

台中無車樂活徒步區 反應兩極

台中市府推動低碳城市，環保局今年選定4處市場試辦「無車樂活徒步區」，禁止機車進入，攤商及消費者反對聲浪高，認為影響買菜方...

綠空鐵道軸線獲國際大獎 中市重現百年鐵道城市輪廓

台中市政府推動舊城區再生，規劃自台中車站往南北延伸1.6公里的綠空鐵道軸線，保留鐵道文史遺產，串連鐵道文化園區、歷史古蹟...

彩虹爺爺與台電、華山攜手舉辦著色比賽即日起徵件

台電台中區營業處與華山基金會今天在台中彩虹眷村舉辦首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽，徵畫日期自即日起至1...

這麼巧！夫妻先後因同位置動脈瘤開刀命都救回來了

台中市81歲劉姓老農今年4月因急性腹痛、2度休克，轉送台中榮總急診，診斷為腹主動脈瘤破裂併休克，經心臟外科醫師康銘元緊急...

台中這兩區救災需求增 大雅國際同濟會捐警備車

台中市大雅及神岡地區隨著經濟發展，居住人口增加，救災勤務量日益繁重，而兩地區轄內也不乏產業道路及狹小巷道，車輛需求隨之提...

熱門新聞

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

石虎飛飛失蹤17天體重掉8% 在仿岩內捕獲小動物維生

女高中生塗鴉不雅英文「解放乳頭」 花蓮縣府調監視器

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

不只陽宅租金漲 北市祖先牌位大漲8成議員批市府搶錢

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。