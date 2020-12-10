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彩虹爺爺與台電、華山攜手舉辦著色比賽即日起徵件

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村登場。圖／台電台中區處提供
首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村登場。圖／台電台中區處提供

台電台中區營業處與華山基金會今天在台中彩虹眷村舉辦首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽，徵畫日期自即日起至110年1月5日截止。華山基金會服務的獨居長輩今天也來到現場與小朋友共同彩繪完成美麗的作品。

台電台中區處長黃明舜說，這次的著色比賽分為幼兒組、低年級組、中年級組、高年級組以及天使組，草稿可至台中市各華山基金會天使站以及台電台中區處服務中心索取；得獎作品除了能獲得獎狀與豐富禮物之外，台電與華山基金會也將會優秀作品在農曆年期間，於彩虹眷村展出。

「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在英格蘭幼兒園小朋友舞蹈中揭開序幕。

華山基金會市站長江月美說，這場著色比賽是由彩虹眷村授權華山基金會設計圖，結合台灣電力公司的節能減碳環保概念，今天開畫，現場由彩虹爺爺以及彩虹文創有公司執行長魏丕仁帶領著大小朋友，與黃明舜、英格蘭幼兒園執行長CoCo，與華山基金會的志工一起作畫，並宣誓節能愛地球、一起來加入守護弱勢、獨居老人行列。

台電公司也在活動現場設置節電宣導的攤位，為民眾提供許多用電安全、用電知識等生活日常小撇步。

首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村登場。圖／台電台中區處提供
首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村登場。圖／台電台中區處提供
首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村登場。圖／台電台中區處提供
首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村登場。圖／台電台中區處提供

彩虹眷村 台電 獨居老人

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