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這麼巧！夫妻先後因同位置動脈瘤開刀命都救回來了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
劉姓老農（前排右三）與劉妻（前排右二）先後因腹主動脈瘤在台中榮總接受手術，二人今天現身說法，並感謝醫療團隊的救治。圖／台中榮總提供
劉姓老農（前排右三）與劉妻（前排右二）先後因腹主動脈瘤在台中榮總接受手術，二人今天現身說法，並感謝醫療團隊的救治。圖／台中榮總提供

台中市81歲劉姓老農今年4月因急性腹痛、2度休克，轉送台中榮總急診，診斷為腹主動脈瘤破裂併休克，經心臟外科醫師康銘元緊急在複合式手術室中進行主動脈支架手術救回一命，巧的是80歲的劉妻因丈夫腹主動脈瘤出問題，也覺得自己的肚子怪怪的，轉診到台中榮總檢查，發現同位置的腹主動脈瘤撐到8公分大，隨時都有可能破裂，狀況危急，在同一個手術室內搶救成功。

醫師康銘元說，腹主動脈瘤為腹主動脈不正常的擴大，大多無症狀，通常是因其他原因做檢查（如腹部超音波、電腦斷層等）意外被發現，有症狀通常是已發生動脈瘤破裂或產生相關併發症，當腹主動脈瘤破裂後，即使馬上進行手術，死亡率可高達五成。

劉姓夫婦今天在兒子的陪同下，現身說法。劉姓夫婦的兒子說，爸爸平時在山上從事農務，身體沒有異狀，今年4月15日白天還在山上做事，晚間就因腹痛緊急送醫，期間二度休克昏迷，轉診到台中榮總，醫師診斷出腹主動脈瘤破裂，送進手術室緊急腹主動脈瘤支架置放手術及腹部減壓手術，5月11日轉至普通病房，5月19日出院。

劉姓夫婦的兒子說明，媽媽因為爸爸病況，也覺得肚子怪怪的，到東勢的診所檢查，醫師摸到腫塊，今年5月1日轉診到台中榮總心臟血管外科門診進一步檢查，發現原本2公分大的腹主動脈，已撐到8公分大腫瘤，隨時都有破裂的危險，5月7日接受腹主動脈瘤支架置放手術，在5月11日出院。

台中榮總今天為新建複合式手術室，以及心臟血管中心新建檢查室揭牌。其中，新建的複合式手術室是中部公立醫院首創一間2室的複合式手術室，可同時執行需合併電腦斷層與血管攝影之混和手術。

劉姓老農（前排右三）與劉妻（前排右二）先後因腹主動脈瘤在台中榮總接受手術，二人今天現身說法，並感謝醫療團隊的救治。圖／台中榮總提供
劉姓老農（前排右三）與劉妻（前排右二）先後因腹主動脈瘤在台中榮總接受手術，二人今天現身說法，並感謝醫療團隊的救治。圖／台中榮總提供
劉姓夫婦先後因腹主動脈瘤在台中榮總接受手術，二人今天現身說法。圖／台中榮總提供
劉姓夫婦先後因腹主動脈瘤在台中榮總接受手術，二人今天現身說法。圖／台中榮總提供

手術 台中榮總 醫師

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