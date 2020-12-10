台中這兩區救災需求增 大雅國際同濟會捐警備車

台中市大雅及神岡地區隨著經濟發展，居住人口增加，救災勤務量日益繁重，而兩地區轄內也不乏產業道路及狹小巷道，車輛需求隨之提高。大雅國際同濟會得知消防需求，今日捐贈警備車及消防水帶給大雅及神岡消防分隊，用於各項救災勤務，期望能確保市民生命財產的安全。

大雅國際同濟會創會會長蔡昭南生前想為社會盡一份心，多次囑咐兒子保辰建設董事長蔡雨霖、副總蔡雨銓。蔡昭南往生後，大雅區忠義里長林義木、神岡區山皮里長陳勝泧得知大雅、神岡分隊有警備車需求，與立委楊瓊瓔、市議員吳顯森及羅永珍共同協調，促成此次捐贈，其義行善舉令人欽佩。

捐贈儀式今天下午於大雅消防分隊舉行，由國際同濟會台灣總會台中區區主席王秀雪，總會長廖敏榮及大雅國際同濟會長張水來代表捐贈，中市府消防局長曾進財回贈感謝狀及紀念品，表彰大雅國際同濟會支持消防工作。

消防局長曾進財說，政府資源有限、民力無窮，非常感謝大雅國際同濟會支持，警備車未來將用於各項救災勤務，期望能讓更多需要幫助的人。

大雅國際同濟會有感「取之於社會、用之於社會」的理念，希望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防救災救護。