社頭織襪芭樂節一連三天 好吃又好買

彰化縣社頭織襪芭樂節12月11日到13日連續三天於社頭果菜市場舉行，今年除了有芭樂農特產展售及160多攤各地美食參與，還有MIT精品展售、用愛心兌好襪等活動，社頭鄉長劉錦昌說，上千份創意芭樂點心讓民眾免費品嘗，更有走秀活動，好吃好買又好玩。

劉錦昌說，社頭鄉素有「芭樂王國」之稱，每當12月份進入芭樂盛產的季節，無論是品質或價格方面都是物廉價美的好選擇，而自社頭鄉成立第一家織襪廠開始，逐步成為台灣的「襪子故鄉」，今年有130多家在地織襪業者、及農民生產的高品質芭樂農特產展售。

12日、13日周六日更安排有吸睛的「魔幻織技-特技秀」及彰化師範大學社頭織襪USR計畫、建國科技大學的創意襪子走秀，將以活潑的走秀展示社頭科技織襪產品，現場也展示各式耐操耐磨的高機能除臭襪，並配合防疫宣導穿戴造型織襪口罩，展現造型多樣化的時尚單品，要讓大家感受織襪產業時尚及國際化的一面。

12號晚間7點有襪系巨星幸福社頭演唱會及煙火秀，邀請魏如昀、屁孩、小男孩樂團、民視多情城市情侶檔蘇晏霈、王凱等歌手表演、並有摸彩，獎品包括電動自行車、電視、冰箱、洗衣機等。