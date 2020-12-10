影／台中幼兒園爆腸病毒感染！證實17名幼童中鏢

台中市西屯區一所幼兒園傳疑似發生腸病毒感染案件，台中市衛生局今天證實，該幼兒園自11月30日至12月9日止陸續向轄區衛生所及教育局通報，目前累計通報共有17位不同班級的幼童疑似感染腸病毒，其中2人已痊癒，15人請假在家中休息。幼兒園已加強入院口腔檢查、早中晚每班量體溫、每天2次以漂白水消毒、停止混班活動、要求入園戴口罩等防治措施。

針對是否停課一事，衛生局表示，經衛生局公告進入腸病毒流行期後，幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構所在行政區，當年度曾被檢驗有腸病毒71型陽性個案，或腸病毒感染併發重症確定個案條件下，同一班級7日內有2名兒童感染才需停課7日。台中目前並未進入腸病毒流行期，西屯區也非公告須停課停托的行政區，該幼兒園可自行評估是否需要停課。

台中市衛生局呼籲，預防腸病毒要勤洗手，一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速至大型醫院就醫。

衛生局說明，腸病毒易在校園感染或感染家中幼童，提醒家長要落實學童健康監測，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸及出入公共場所；另對學童常接觸的門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶手、玩具、遊樂設施、寢具及書本等，應以含氯漂白水100c.c.加入10公升自來水中稀釋，做重點消毒。