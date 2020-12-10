台中北屯、西屯2.5萬戶注意！部分區域15日起停水16時

自來水公司要修復1982年在北屯區四平路378號前埋設的∮1000m/m預力鋼筋混凝土管連接鋼管特殊接頭漏水，預計12月15日22時至16日14時停水（含降壓）共計16小時，停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區，供水將會延後數小時，請市民提前儲水。

台中市經發局表示，這次停水區域為環中路一段以南、崇德路三段及昌平路一段以西、文心路四段以北、中清路二段以東一帶，包含北屯區后庄、四民、陳平、忠平、大德、仁和、松竹、平陽、平和、平福、同榮、仁愛、水湳、仁美、平心及西屯區港尾里約16762戶。

降壓區域為環中路一段以南、昌平東七路及北屯路以西、文心路四段以北、崇德路三段及昌平路一段以東一帶，包含北屯區仁美、平心、松強、松和、松安、平順、平田、松茂、松勇、平興、東光及舊社里約8330戶。

經發局說，自來水公司第四區管理處除將通知停水區域區里長、地方民意代表、行政機關、大用水戶、綜合醫院、各級學校等，並規畫設置16處臨時取水站及4輛機動水車，停水期間各服務處所也有人員因應市民查詢及送水協助。

停水期間經發局已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保自來水公司如期完工，將民眾不便降至最低。

經發局提醒，影響地區用戶儲水備用、社區大樓將蓄水池、水塔蓄滿，並於停水期間關閉抽水機電源，避免馬達空轉及供水管網因負壓吸入汙水，若水龍頭使用橡皮管接水，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生汙染；另外，復水後，民眾可將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水；初期送水可能較混濁，用戶可待水清後再使用。

停水洽詢免付費服務專線1910、台中給水廠（04）22442469或至自來水公司臨時供水站位置網站：

https://www4.water.gov.tw/02_news/news_A_con.asp?no_g=11510查詢詳情。