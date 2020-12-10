影／彰化延平公園建地下停車場 有環場步道及大草原亮點

納入前瞻計畫的彰化市延平公園地下停車場工程，已完成初步設計，統包工程在第一次流標後，訂本月15日二次開標，如果順利，預定明年初開工，2023年中即可完工，除將提供超過345席停車位外，占地兩公頃的延平公園也將大改造，除有環場步道外，還有大草場，以及最新式的共融式遊具設施，展現嶄新風貌。

本案總經費4億3286萬餘元，地方需自籌2億1230萬元(含公所及地方政府配合款)，採全開挖，興建地下2層共345席汽車停車格，改善延平公園鄰近秀傳醫院及密集住宅區，以及大埔商圈的停車問題，並透過本次經費改善延平公園軟硬體設施，規畫成為全齡化的友善公園。

縣府工務處指出，延平公園雖然擁有密集的園木，但也被認為陽光照不進來，顯得稍為陰暗，此項工程將針對植栽重做整理，仍將留下約200多棵喬木，同時將原有常故障的水舞設施撤除，也將設置環場步道供民眾散步或跑步，並設有新式的共融式遊具、廣場，在公園南側還規畫有大草原，讓民眾有更大空間遊憩使用。

縣府昨晚在延平社區活動中心舉辦說明會，縣議員温芝樺希望停車場設置後，應保留一定車位給周遭的民眾月租使用外，也應該提出優惠方案給予周遭民眾，保障他們因設立停車場後，增加交通噪音及影響生活品質的補償措施，並針對目前植栽調整或移植，應考量樹種移植的存活慮及未來樹木的生長情形，同時避免施工造成鄰損事件。

縣府工務處回應表示，植栽會做適當理與分配，由於只開挖兩層約10公尺深，且距離最近的建築秀傳六期樓也有20公尺，相對安全，縣府也會加強對包商要求。