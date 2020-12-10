影／致力推動舊城新生 林佳龍：市長任內最有意義的事

交通部長林佳龍今天下午出席在台中車站旁的綠空鐵道軸線開幕展，他在接受媒體聯訪時表示，他參加今天的典禮，內心很感動。在這段期間可以讓文化城中城在台中實現最重要的綠空鐵道軸線，當時在設計的時候，有部份民眾是反對的。現在可以得到世界九大設計獎，可以想見當時的堅持是對的。

林佳龍指出，台中是一座文化座，因為火車站連通南北，貫線鐵路通車之後，台中成為整個台灣的中心點。雖然曾經沒落，但如今希望它能舊城新生。在利用鐵道立體化的過程裡面，把鐵道文化加以保存而且創新。