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影／致力推動舊城新生 林佳龍：市長任內最有意義的事

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
交通部長林佳龍出席綠空鐵道軸線開幕展 ，他在致詞時表示，綠空鐵道在許多返鄉青年及文史工作者的努力下，他也在市長任內排除萬難逐步推進。記者黃仲裕／攝影
交通部長林佳龍出席綠空鐵道軸線開幕展 ，他在致詞時表示，綠空鐵道在許多返鄉青年及文史工作者的努力下，他也在市長任內排除萬難逐步推進。記者黃仲裕／攝影

交通部長林佳龍今天下午出席在台中車站旁的綠空鐵道軸線開幕展，他在接受媒體聯訪時表示，他參加今天的典禮，內心很感動。在這段期間可以讓文化城中城在台中實現最重要的綠空鐵道軸線，當時在設計的時候，有部份民眾是反對的。現在可以得到世界九大設計獎，可以想見當時的堅持是對的。

林佳龍指出，台中是一座文化座，因為火車站連通南北，貫線鐵路通車之後，台中成為整個台灣的中心點。雖然曾經沒落，但如今希望它能舊城新生。在利用鐵道立體化的過程裡面，把鐵道文化加以保存而且創新。

「城市是文化的容器，文化是城市的靈魂」，林佳龍說，在舊城區體驗鐵道、河道、自行車道與人本步道的空間，台中最重要的文化元素就是鐵道，因此文化城中城將舊都心從舊車站擴大到半徑超過一公里，讓交織都市的紋路都保存下來，他也強調，綠空鐵道的規劃在從市長到部長任內都參與其中，若要問在台中市長任內，最有意義與最想做的一件事，就是文化城中城的舊城新生，綠空鐵道更是奠定了都市新格局的重要基礎。

綠空鐵道軸線計畫可提供更多休閒綠地，也改善2.9公里行人徒步空間。記者黃仲裕／攝影
綠空鐵道軸線計畫可提供更多休閒綠地，也改善2.9公里行人徒步空間。記者黃仲裕／攝影
台中市政府推動舊城新生，綠空鐵道軸線計畫北段與中央合力投入4億多元，預計年底完工。記者黃仲裕／攝影
台中市政府推動舊城新生，綠空鐵道軸線計畫北段與中央合力投入4億多元，預計年底完工。記者黃仲裕／攝影
交通部長林佳龍出席綠空鐵道軸線開幕展時指出，站在台中百年來發展的座標原點，在這個時空可以更開闊地看待從「哪裡來，要到哪裡去」。記者黃仲裕／攝影
交通部長林佳龍出席綠空鐵道軸線開幕展時指出，站在台中百年來發展的座標原點，在這個時空可以更開闊地看待從「哪裡來，要到哪裡去」。記者黃仲裕／攝影

鐵道 林佳龍

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