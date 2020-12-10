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爭取海瓜子簾蛤復育有成 吳敏濟建議規劃台中生態旅遊

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤400萬顆。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤400萬顆。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供

台中海瓜子簾蛤復育有成，市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤，俗稱赤嘴仔400萬顆，吳敏濟表示，7年前他提案復育至今已有成效，漁民採捕逐年增加，今天放流發現因今年無颱風帶進海砂，恐影響海瓜子簾蛤生長，他呼籲市府重視棲息地海砂被沖刷嚴重問題，並建議市府將此處規劃為生態旅遊區，帶動海線觀光及地方產業發展。

大甲海域早期因工廠廢水排放海瓜子簾蛤大量死亡，瀕臨絕種，市議員吳敏濟7年前在議會提案要求復育，當年海資所委託水試所開始從事復育，每年都有放流貝苗，3年前曾劃定一小區域公告禁捕2年，讓海瓜子簾蛤成長，去年開放採捕，漁民有感受到逐年增加1到2成收穫量。

台中市農業局專委陳柏宏表示，議員們對預算支持，產量增加，讓漁民有穩定的收入，也呼籲漁民勿採捕一公分以下貝苗，給予成長機會，才能有永續的漁業資源。

中市海岸資源漁業發展所長吳建威表示，因為有吳敏濟議員在議會提案復育，委託水試所復育種苗，去年已經放流1150萬顆貝苗，成效卓著，今年也放流400萬顆，未來每年將會持續放流種苗。

農委會水產試驗所研究員陳鴻議提醒市府，今年松柏漁港北堤因無颱風入境，海砂量明顯減少，若持續下去恐怕會影響海瓜子簾蛤生長。

台中市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤400萬顆。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤400萬顆。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤400萬顆。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟今天和台中海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤400萬顆。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供

漁民 颱風 農委會

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