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另類光明燈！認養彰化市路燈可貼上Q版神明圖案貼紙
彰化市認養路燈的風氣不盛，全市共有2萬餘盞路燈，市公所去年推出路燈認養獎勵辦法，每認養1盞即張貼附有認養者名字（號）的貼紙在路燈上，但至今只獲認養300餘盞路燈，市公所今年加碼，新增6款Q版神明圖案認養貼紙，如認養3盞（含）以上，即可享在國定或縣定古蹟免費點光明燈。
市長林世賢表示，認養路燈是一種善行，讓路燈在夜晚保持明亮，提供民眾安全保障，指引每個人回家的路；而且認養路燈不但可協助用路人安全，另可將認養路燈的繳費收據，作為所得稅扣繳捐贈之用，照亮自己也照亮別人，歡迎民眾公司行號團體踴躍認養路燈。
市公所指出，彰化市每年路燈照明的電費支出高達1600萬餘元，造成沉重的財政負擔。鑑於國人宗教信仰虔誠，每逢農曆年前後都會為家人安奉光明燈或平安燈，以保一年平安順利，市公所持續推廣結合國定古蹟聖王廟與縣定古蹟慶安宮及關帝廟，只要認養路燈3盞（含）以上就送光明燈的獎勵。
認養路燈獎勵辦法為，每認養1盞路燈，年費為1000元，公所會徵詢認養者意願之後，在路燈桿上製作貼紙，掛上認養者的名稱，並在市公所刊物上，登錄認養者芳名錄，以表彰其熱心公益的善行。
若是認養3盞（含）以上，贈送公所管理的廟宇聖王廟或慶安宮的光明燈、5盞（含）以上送公所管理的關帝廟光明燈；若企業、機關團體認養30盞（含）以上路燈，公所將製作路牌感謝並贈送農民曆彩色內頁半幅（60盞以上則送全幅）廣告，以做為企業的形象廣告與行銷。
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