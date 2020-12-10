台16線瀝青活化劑造成員警死傷車禍 信義段：並非新的工法

台16線南投水里往集集方向路段，昨天中午因天雨連續發生追撞車禍，南投縣警局交通隊簡姓小隊長帶隊騎乘訓練，返程行經時簡打滑摔車，撞上停放路旁貨車車尾，傷勢嚴重，送醫搶救不治，另有兩名員警也摔車受傷；針對國人關心台16線道路路面因使用瀝青活化劑，造成昨天重大的交通事故，信義工務段段長孫文昌指出，這在過去是國內各工程經常使用的工法，並非新的工法。

孫文昌指出，台16線該路段是信義段進行維養，事故調查有關人事物部分，現場的蒐證及事證，必須要有一個科學數據，早上就對現況路面和標線的抗滑進行檢測，未來配合警方和事故調查單位的事故原因釐清。

孫文昌說，早上進行現況道路的抗滑檢測，希望趕快得出檢測的科學數據，提供檢警方重大交通事故的原因調查，但瀝青活化劑在國內全省各相關工程單位都有使用，主要是針對瀝青的延壽，道路工程路面的延壽工法，目前現場的跡證正待交通事故調查小組進行處理中。

孫文昌並說，台16線水里隧道西的路段瀝青，上個月才完成舖設，經過一個月的行駛，路面的服務品質仍有一定的水準，但目前還不敢言之過早，一切要等待科學的路面抗滑檢測數據出來後，再積極配合檢警交通事故針對既有路面及標線進行調查。