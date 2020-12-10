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中捷四維國小站、南屯站基地招商 通車無期怕衝擊意願
台中市積極改善交通、發展軌道建設，以十字路網方式構築台中捷運綠線與藍線，間接帶動捷運沿線發展，台中市今年3月公告捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站共構土地開發基地案，均已成功招商並順利覓得投資人，12月10日再推出捷運綠線四維國小站及南屯站開發基地招商案，收件截止至明年4月9日，歡迎投資人踴躍申請送件。
不過，中捷因列車軸心斷裂事件，通車期不知何時，遙遙無期，短期可能衝擊投資人招商意願，若從長遠來看，還是值得開發的地標。
台中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線四維國小站開發基地總面積591坪，坐落於北屯區文心路與天津路四段交會處，鄰近台鐵太原站、四維國小與北屯兒童公園，加上周邊有興安路、昌平路商圈及一點利黃昏市場等，生活機能極佳，預估完工後銷售總額可達21億元。
南屯站開發基地總面積771坪，位於南屯區文心路及五權西路雙軸線交會處，在五期、七期及八期重劃區交界的核心位置，周遭有文心森林公園、IKEA、豐樂雕塑公園、國立美術館及Costco等大型商場與公共設施，人文薈萃且商業機能完善，預估總銷可達36億元，
葉昭甫表示，開發基地招商案依大眾捷運法公告徵求投資人辦理開發，市府不預設立場並由投資人依市場機制充分發揮，創造最大開發效益。
另外，有別於一般BOT促參案投資人僅有經營權，待開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行規劃與收益。
交通局表示，四維國小站及南屯站開發基地建蔽率及容積率均為70%及500%，開發項目比照商業區，相關招標資訊已於市府交通局網站－「公告資訊」－「捷運土地開發招商」項下公告，預計於明年1月上旬辦理招商說明會。
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