感謝國軍守護台灣 蔡其昌等人贈空軍第三聯隊30萬慰問金

立法院副院長蔡其昌與高和春貴慈善基金會董事長沈國榮今天到空軍台中清泉崗基地，致贈30萬慰問金給空軍第三戰術戰鬥機聯隊，肯定空軍弟兄守衛台海辛勞，鼓舞國軍士氣。

蔡其昌表示，這段時間國人們都知道空軍十分辛苦，大家能做的除了在立法院審查國防預算及相關政策上表示支持，更可以結合民間機構來盡一份社會責任。

沈國榮說，他的公司位於清泉崗基地旁的中科園區，只要到頂樓便可清楚看到空軍早、中、晚戰鬥機的起降畫面，他們在中科的感受十分深刻，感謝每一位國軍弟兄共同守衛台灣；他表示，培育一位優秀的飛行員需要投注非常多心力，這是國家很重要的資產，國人願意與國家一起努力。