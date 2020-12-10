台灣小姐非彰化人卻拍出彰化味 獲縣府微電影金獎

彰化縣政府今年首次舉辦的「尋找彰化味~ 首屆微電影創作獎徵選」，祭出總獎金100萬元，吸引各方好手參加，結果近日出爐今天頒獎，金獎「發掘彰化Jo滋味」由台灣小姐邱怡澍擔任主角，全程台語解說，走訪鹿港、芳苑、田尾等地，自然生動的畫面讓人留下深刻印象。

彰化縣長王惠美說，縣府為加強城市行銷，近年補助影視業者到彰化縣境內拍片，最成功的案例是「那些年我們一起追的女孩」，近年來新媒體的快速崛起，今年我們改變做法，首度辦理「微電影創作獎徵選」活動，以「尋找彰化味」為主題，鼓勵民眾從多元視角紀錄不一樣的彰化。

43件作品參賽，有8件作品脫穎而出，得獎影片創意十足、風格多元，「金獎」影片「發掘彰化Jo滋味」，參賽者以《咱彰化》串連全片，唱出了彰化囝仔的驕傲；「銀獎」作品「神話彰化」，以尋找百年文化記憶為起點，全程以日文配音，將彰化之美行銷國際；「銅獎」作品「大有可為-埔鹽青農返鄉之路」，則是記錄青農返鄉耕耘、成就用心滋味的心路歷程，縣府這次動期間創下53萬人次觀賞的紀錄。