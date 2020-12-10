同志走入婚姻 社團調查原生家庭為影響關鍵

台灣基地協會今天發布「同婚專法對性別少數族群影響」調查結果，社會支持度影響同志是否決定走入婚姻以及身心健康狀況，其中「向父母或其他家人透露性傾向」為結婚影響關鍵。

同婚專法上路逾1年，台灣基地協會今天在台中市議會公布「同婚專法對性別少數族群的影響」調查結果。台中市議員黃守達、張家銨與會出席。

調查研究主持人陳嫈瑜表示，社會支持程度將影響同志決定是否走入婚姻以及身心健康狀況。基地協會社工鄭寬民表示，調查中顯示「向父母或其他家人透露性傾向」，是同志伴侶結婚時最大的影響關鍵。

台灣基地協會在服務經驗中也發現，父母的支持是同志渴望的支持來源，卻也是最大的壓力來源，呼籲市府「增進同志及同志家庭能見度」「推動成人及家庭多元性別教育」「建設台中彩虹地景」等訴求。

黃守達指出，市長應召集跨局處，共同營造真正友善同志的環境，將多元性別友善落實在市政府每個政策上。張家銨表示，性平政策也不會只是社會局的工作，應擴大面向，各個局處都責無旁貸。

台中市政府表示，現有跨局處組成的性別平等委員會，訂定性別平等政策，由市長擔任主任委員，人事處、勞工局、社會局、教育局、衛生局、警察局、環保局專責分工，定期在性平委員會與八個分工小組討論與檢視，建構性別友善環境。

社會局未來將持續結合跨機關，推動多元性別的宣導工作，並邀請不同性別團體合作，強化公私部門協力，提升社區的友善支持，共同建構性別友善台中城。