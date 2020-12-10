馮世寛率「榮民榮眷基金獎學金」獲獎學生參訪航特部

退輔會今天擴大頒贈「榮民榮眷基金獎學金」。退輔會表示，這項獎學金發放人數比去(108)年增加100名，總計400名，發放金額510萬元。受獎學生在退輔會主委馮世寬率領下，參訪陸軍航特部等軍事基地。

退輔會說，這項獎學金頒贈儀式今日分別於板橋榮家及中彰榮家舉行，分由馮世寬與副主委呂嘉凱主持；11日將分別由副主委李文忠、周皓瑜在花蓮榮家與高雄榮家主持東、南區頒贈典禮。

退輔會表示，為擴大照顧榮民、榮眷，榮民榮眷基金會109學年榮民子女就學補助每學期發給標準由106年每人2500元，提升至今年公立8000元、私立10000元，補助標準增加3至4倍，申請人數每年達6000餘人，增加13-16﹪、300-500人，發放金額近5800萬元。

馮世寛致詞時，特別感謝寶佳公益慈善基金會及徐增壽文教基金會捐款的贊助，使獎學金發放人數比去(108)年增加100名，總計400名，發放金額510萬元；同時也將分數門檻由90.2分降低為88.66分，以鼓勵更多認真上進學子，讓弱勢榮民子弟獲得更多資源，提升社會競爭力。