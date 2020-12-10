快訊

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網！4嫌遭逮1女仍在逃

地牛翻身！花東地區規模5.3有感地震 台東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芳苑新設16處養雞場鄉民抗議 縣府向中央申請暫停新設

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芳苑鄉近期將新設18場畜牧場，新生村、漢寶村、新寶村民200多人今天到彰化縣府抗議。記者林敬家／攝影
芳苑鄉近期將新設18場畜牧場，新生村、漢寶村、新寶村民200多人今天到彰化縣府抗議。記者林敬家／攝影

彰化西南角是縣內主要畜牧場設置區域，又以蛋雞場最多，但居民對生活品質與衛生越來越重視，縣政府近期核准芳苑鄉新設16處養雞場、2處養豬場，居民忍無可忍，今天到彰化縣府抗議陳情，要求不要再開放新設養雞、養豬場，縣府指出，彰化雞蛋場量已趨飽和，已行文向中央申請公告暫停受理新設。

「拒絕新設養雞場、抗議新設養豬場」、「雞屎惡臭、蒼蠅滿天」芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村等200多名居民今組成自救會拉起白布條抗議，自救會成員許建宗說，全國豬隻為人口數的0.25倍，以漢寶村來說3900人，村內就有10家養豬場共約75000萬多隻，是在地人口的20倍，村裡高乘載豬隻，相當不公平，堅決反對新設。

彰化芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐表示，舊有畜牧場經營多年，大家都有共識不再增養，現在申請新設畜牧場業者都非村內居民，看上村內地價相對低廉的農地，加上養雞養豬舍加裝太陽能發電的補助等進駐到鄉內，漢寶有500公頃養殖漁業生產區，漢寶濕地2千公頃，近年環境被破壞，理應加強環境營造，而不是繼續增設畜牧場。

縣府農業處副處長郭至善今天出面接受陳情，他指出，村民心聲縣府已經聽到，既有合法申請養雞場，有經營的權利，但不能影響居民的生活環境，一旦影響縣府會依照畜牧法以及環保法去做稽查，如果有汙染的事實，最重可以要求停工。

郭至善說，農委會訂定彰化縣年產33億顆雞蛋，已經達到計畫生產量，會請示農委會是否准予停止新設，但彰化縣毛豬飼養頭數77萬頭，現在飼養75萬頭，還有畜養空間，若符合規定仍須受理。

彰化養雞協會理事長謝文龍說，贊成停止新設養雞場，雖然畜牧業不像工業一樣產量穩定，受到天氣、疾病等因素影響，但在前幾年的食安風暴後，養雞產業改變飼養方式，產量一度無法滿足需求量，進而有許多新設雞場，到目前為止產量穩定，為避免雞蛋價格崩盤，政府應有限度的限制新設新場。

反對新設畜牧場的芳苑自救會成員今到縣府陳情，縣府農業處副處長郭至善（右）出面說明。記者林敬家／攝影
反對新設畜牧場的芳苑自救會成員今到縣府陳情，縣府農業處副處長郭至善（右）出面說明。記者林敬家／攝影
芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村民200多人今天到彰化縣府抗議縣府通過新設養雞、養豬場。記者林敬家／攝影
芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村民200多人今天到彰化縣府抗議縣府通過新設養雞、養豬場。記者林敬家／攝影

養豬場 牧場

延伸閱讀

養雞養豬都來偏鄉 鄉下人也是人！芳苑居民今強烈抗議

穩懋砸11億蓋AI養豬場

台南東山、後壁社區被養雞場圍住 逾百居民到市府抗議

養雞場偷埋雞屍引爆居民怒火 要嘉縣環保局開挖令遷場

相關新聞

養雞養豬都來偏鄉 鄉下人也是人！芳苑居民今強烈抗議

政府鼓勵農舍屋頂附載太陽能光電系統發展綠電，偏鄉地區出現大量新設畜牧場申請案，彰化縣政府核發新設16場養雞場、2場養豬場...

芳苑新設16處養雞場鄉民抗議 縣府向中央申請暫停新設

彰化西南角是縣內主要畜牧場設置區域，又以蛋雞場最多，但居民對生活品質與衛生越來越重視，縣政府近期核准芳苑鄉新設16處養雞...

影／疫情影響南投拚觀光 林明溱助身障弱勢難關關

南投縣政府今天舉辦「幸福在心投、縣政年終記者會」，縣長林明溱說，今年疫情嚴峻，南投超前部署防疫，也克服困難舉辦大型活動發...

台中禁電子煙、拒萊豬、反空汙 宗教團體齊聲「讚！」

台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會，台中策盟前理事長杜明達說，感謝台中市府在禁電子煙、拒萊豬、反空汙等重...

同志結婚台中支持度低於全國 市府重申支持多元家庭

今天是世界人權日，台灣基地協會與台中市議員、台中市社工師公會舉辦「同婚專法對性別少數族群影響」調查結果公布，研究主持人陳...

影／醫：小學生抽4年傷肺！台中校園禁電子煙最重罰1萬

台灣學童胸腔暨重症醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院兒童部醫師呂克桓教授日前分享一名男學生從國小五年級吸電子煙4年肺損傷...

台中警二分局文正所強化耐震竣工 舊屋新貌服務心不變

台中市第二警分局文正所耐震補強、修繕整新工程已在月初完工，上周五舉辦竣工謝土典禮及感恩茶會。分局長蔡元戎表示，此案工程從...

明年武陵櫻花季2月間登場 登山隊伍車輛實施部分管制

雪霸國家公園管理處因應2021年武陵櫻花季交通疏運措施，預定明年2月12日至3月1日針對進入武陵地區的登山隊伍車輛實施部...

南投露營垃圾多 處理雪上加霜

南投縣山巒疊翠、天然資源豐富，近年成為露營的熱門地點，縣府列管露營場域多達355家，但遊客親近大自然，也帶來烤肉架、酒瓶...

彰化台鐵舊舍6棟 中央埋單修復

立法院交通暨建設委員會昨到彰化考察爭取台鐵宿舍群活化，其中6棟納入文資建築需6000萬元修復，昨拍板定案全由中央出資，並...

潭子掩埋場退租關閉 中市府挨罵

垃圾焚化產生底渣與飛灰，處理已成各縣市棘手問題，處理費連年飆漲也造成財政負擔，中市議員昨建議應善用掩埋場「活化」放置，但...

募款缺口大 社福團體搶年底「金援」

新冠肺炎疫情衝擊各社福單位募款，上半年慘兮兮，下半年各憑本事全力衝刺；社福團體不諱言，大家都在搶年底企業關帳、節稅，爭取...

熱門新聞

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。