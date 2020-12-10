芳苑新設16處養雞場鄉民抗議 縣府向中央申請暫停新設

彰化西南角是縣內主要畜牧場設置區域，又以蛋雞場最多，但居民對生活品質與衛生越來越重視，縣政府近期核准芳苑鄉新設16處養雞場、2處養豬場，居民忍無可忍，今天到彰化縣府抗議陳情，要求不要再開放新設養雞、養豬場，縣府指出，彰化雞蛋場量已趨飽和，已行文向中央申請公告暫停受理新設。

「拒絕新設養雞場、抗議新設養豬場」、「雞屎惡臭、蒼蠅滿天」芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村等200多名居民今組成自救會拉起白布條抗議，自救會成員許建宗說，全國豬隻為人口數的0.25倍，以漢寶村來說3900人，村內就有10家養豬場共約75000萬多隻，是在地人口的20倍，村裡高乘載豬隻，相當不公平，堅決反對新設。

彰化芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐表示，舊有畜牧場經營多年，大家都有共識不再增養，現在申請新設畜牧場業者都非村內居民，看上村內地價相對低廉的農地，加上養雞養豬舍加裝太陽能發電的補助等進駐到鄉內，漢寶有500公頃養殖漁業生產區，漢寶濕地2千公頃，近年環境被破壞，理應加強環境營造，而不是繼續增設畜牧場。

縣府農業處副處長郭至善今天出面接受陳情，他指出，村民心聲縣府已經聽到，既有合法申請養雞場，有經營的權利，但不能影響居民的生活環境，一旦影響縣府會依照畜牧法以及環保法去做稽查，如果有汙染的事實，最重可以要求停工。

郭至善說，農委會訂定彰化縣年產33億顆雞蛋，已經達到計畫生產量，會請示農委會是否准予停止新設，但彰化縣毛豬飼養頭數77萬頭，現在飼養75萬頭，還有畜養空間，若符合規定仍須受理。