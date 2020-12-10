老人照顧老人 溪湖汴頭銀髮志工讓年輕人放心在外打拚
台灣人口高齡化，即使推動在地老化，照顧老人的往往是「比較年輕的」老人，彰化縣溪湖鎮汴頭社區保安宮C級長照站的「廚媽、廚爸」都年逾六旬，每周5天煮中餐給70歲以上的社區長者食用，用餐和上課的照片經由臉書傳播，讓住在外地的子孫可以放心打拚事業。
「出來有事做，證明我們對社會還有貢獻。」71歲汴頭社區C級長照站廚爸蘇大舜說，到長照站做午餐是退休後生活最快樂的事，他和吳朝昇幫忙洗菜、切菜。63歲楊秋月和74歲謝玉燕、68歲謝玉女姊妹負責掌廚，炒時蔬、三杯雞等家常菜，樣樣難不倒她們；謝玉女表示，為社區大哥、大姐作飯菜，看到大家吃得盡興，她們就開心。
C級長照站周一到周五都有課程，上到下午5點「下課」，上午動態課程，下午以手工藝等靜態課程為主。今天韻律課老師蔡麗敏教長者手握氣球伸展四肢，太用力捏破氣球，手指握力稍鬆則氣球掉落飛走，運動過程中，一開始長者常常撿氣球，掌握力道後，「左邊、右邊」跟著音樂律動，手舞足蹈不亦樂乎。
溪湖有汴頭、大突、媽厝、西勢、田中等五個社區關懷據點供餐，設在保安宮的C級長照站有保安宮慈善會、鎮公所、縣政府社會處和衛生局支持，開辦以來供餐上課，頗受地方長者好評，韻律課老師蔡麗敏拍照上網分享，在外地工作的阿公阿婆子孫看臉書，看見自己阿公阿嬤的笑臉，打電話回家詢問，阿公阿嬤驚訝「汝怎會知道？」「我看臉書啦！」出外打拚的子弟感謝社區和保安宮的幫忙，有些人贊助物資回饋，促成良性循環。
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