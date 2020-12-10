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影／疫情影響南投拚觀光 林明溱助身障弱勢難關關

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱邀請黃小玫擔任南投縣行銷大使，推銷南投觀光、產業。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱邀請黃小玫擔任南投縣行銷大使，推銷南投觀光、產業。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天舉辦「幸福在心投、縣政年終記者會」，縣長林明溱說，今年疫情嚴峻，南投超前部署防疫，也克服困難舉辦大型活動發展觀光、為農特產品打開市場，增加縣民就業機會與收入，新的一年更要推動防疫、觀光、食安和就業等重大政策。

疫情衝擊百業造成社福團體捐款大幅減少，縣府今天邀請南投縣麻煩小天使協會、南投縣智障者家長協會、南投縣生活重建協會等8家社福團體設攤義賣，推廣自製產品。林明溱也一一向各社團致意感謝，呼籲縣民伸出援手，幫助身心障礙和弱勢民眾。

南投縣政府年終記者會，林明溱和縣府團隊一起擔任交通志工，齊跳道安廣場舞。創作才女黃小玫擔任｢南投縣行銷大使」，並發表南投觀光行銷影片以及持續推動多項重大觀光建設等十大施政願景，明年縣府團隊繼續率縣民拚觀光、拚經濟決心。

林明溱說，為了降低疫情對民生經濟衝擊，縣府舉辦日月潭萬人泳渡活動、南投世界茶葉博覽會、中台灣農業行銷展售會等，茶博創下72萬人次參觀、1.7億元收入，大型活動防疫也成為國內典範，帶進一波波人潮。

今年福興溫泉區基礎建設完工、仁愛鄉都達明隧道修建、投83線拓寬、名間鄉投42線道路提升、埔里鎮投70線修建等，都在今年陸續完工，提昇交通安全，帶動地方產業發展。在觀光方面，雙龍瀑布七彩吊橋開放、合歡山暗空公園觀景平台啟用，吸引更多遊客到南投探訪。

林明溱說，希望明年疫情減緩，縣政建設也要加速落實，包括五大園區、青年住宅、藍田街重劃、增設托育資源中心等，也都是縣府努力目標；還有充實緊急醫療、萊豬零檢出、投89線明隧道工程、中寮環鄉道路等建設，讓縣民生活更安全、更幸福。

南投縣長林明溱希望明年疫情減緩，縣府也會推動防疫、食安、觀光和創造就業機會，營造更好的生活環境。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱希望明年疫情減緩，縣府也會推動防疫、食安、觀光和創造就業機會，營造更好的生活環境。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱和縣府員工大跳道安廣場舞，提醒民眾注意交通安全。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱和縣府員工大跳道安廣場舞，提醒民眾注意交通安全。圖／南投縣政府提供
南投縣政府邀請社福團體義賣，幫助身心障礙和弱勢家庭募款。記者江良誠／攝影
南投縣政府邀請社福團體義賣，幫助身心障礙和弱勢家庭募款。記者江良誠／攝影

林明溱 疫情

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