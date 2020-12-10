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台中禁電子煙、拒萊豬、反空汙 宗教團體齊聲「讚！」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會。記者趙容萱／攝影
台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會。記者趙容萱／攝影

台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會，台中策盟前理事長杜明達說，感謝台中市府在禁電子煙、拒萊豬、反空汙等重要政策上努力，與會基督徒、社會賢達大聲鼓掌表示肯定。台中市長盧秀燕今率市府局處首長與會，她邀台中策盟從12月24日起連八天，在台中市政府前廣場與市民一起祈禱過耶誕節。

台中市城市祈禱早餐會今天上午9時登場，聚集500多名基督徒與台中市政府公部門、社會賢達共進早餐。

杜明達說，感謝台中市府團隊在市政努力，包括台中市電子煙危害防制自治條例8日施行高中以下校園及法定禁菸場所禁吸電子煙、含萊克多巴胺（萊劑）豬肉等零檢出、反空汙要求中火汰舊換新，以及社會關懷、幼兒及建設等施政成果，期待大家攜手為建造幸福城市努力。

盧秀燕說，這一年是非常辛苦的一年，她要代表市府感謝教會兄弟姊妹們配合防疫等，今天得以聚會。教會等民間信仰是市府的好夥伴，在濟弱扶貧上，例如弱勢學童課輔、救濟等，給市府很大的幫助，她上任以來，連二年與會，明後年也會參加。

台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會。記者趙容萱／攝影
台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會。記者趙容萱／攝影
台中市教會發展策略聯盟今天舉辦台中市城市祈禱早餐會。記者趙容萱／攝影
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台中市 早餐 盧秀燕

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