同志結婚台中支持度低於全國 市府重申支持多元家庭

今天是世界人權日，台灣基地協會與台中市議員、台中市社工師公會舉辦「同婚專法對性別少數族群影響」調查結果公布，研究主持人陳嫈瑜表示，社會支持程度將影響同志決定是否走入婚姻以及身心健康狀況，其中台中市的原生家庭支持度低於全國。

基地協會社工鄭寬民指出，調查中顯示「向父母或其他家人透露性傾向」是同志伴侶結婚時最大的阻礙，15％同志因家庭因素認為自己此生無法結婚。

在基地協會的服務經驗中也發現，父母的支持一直以來都是同志渴望支持的來源，卻也是最大的壓力來源，期待透過成人與家庭教育促進家長對於多元性別族群的認識，減少同志伴侶成家的阻礙。

根據調查結果，多元性別族群急需友善包容的社會，基地協會說，台中市雖為全國第二大城，結婚的同志伴侶對數卻僅排名全國第四，且在2018年底反同婚公投案中，台中市同意票得票率全國第二，結婚對數不多易讓社會大眾以為同志不想結婚，實際上卻是因為社會支持度還不夠，導致同志不敢結婚。

基地協會提出「增進同志及同志家庭能見度」、「推動成人及家庭多元性別教育」、「建設台中彩虹地景」三大訴求，呼籲市府打破過往以社會局為主的性平政策推動。

台中市政府表示，打造多元性別友善城市，「司法院釋字第七四八號解釋施行法」施行後，全面檢視相關表單與網頁，涉及配偶、家長、關係、稱謂的欄位與文字，落實性別平權，支持多元家庭。

台中市府也跨局處訂定性平政策方針，召開性別平等委員會，由市長擔任主任委員，人事處辦理性別意識培力；勞工局建置性別友善職場；社會局推動友善育兒支持系統；教育局關注文化及性別平等教育議題；衛生局落實性別健康；警察局強化婦幼人身安全系統，消除性別暴力；環保局關注性別友善環境建置。

社會局說，針對同志遊行，2015年起協助主辦單位借用場地並補助經費，另外補助台灣基地2名人力，辦理同志家庭服務方案及社區宣導，協助個案及其家庭生理、心理及社會的各項支持。未來將持續結合跨機關，推動多元性別的宣導工作，並邀請不同性別團體合作，強化公私部門協力，提升社區的友善支持，共同建構性別友善臺中城。