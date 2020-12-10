影／醫：小學生抽4年傷肺！台中校園禁電子煙最重罰1萬

台灣學童胸腔暨重症醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院兒童部醫師呂克桓教授日前分享一名男學生從國小五年級吸電子煙4年肺損傷掛急診，呼籲家長及政府正視問題；台中市衛生局今天說，台中市電子煙危害防制自治條例前天施行，台中高中以下校園及法定禁菸場所都禁電子煙，違者處2千元以上、1萬元以下罰鍰。

台中市衛生局指出，另為保護兒童及青少年健康，衛生局全國首創，將高中以下學校校門口處及附連人行道也公告為禁止吸食電子煙場所，預計明年3月正式公告實施，提供師生及鄰近居民無菸清新環境。

呂克桓呼籲，一般人印象電子菸危害不大，其實一個電子菸匣相當於三包菸尼古丁等有害物質含量，更不應該用來戒菸，電子菸除了造成肺傷害，還可能致癌，從這名男學生案例顯示連這麼小的孩子都在接觸，代表電子菸風行、危害嚴重，除了提醒家長特別注意，呼籲政府重視這個問題，應加把勁防範。

衛生局指出，二手菸為一級致癌原因之一，民眾暴露有危害風險；電子煙若含有尼古丁成份則有成癮可能性，此外還可能含有亞硝胺、丙二醇等有毒物質。根據國民健康署資料，青少年吸食電子煙，未來對吸食紙菸的成癮性比未吸食者高6倍；另依據國民健康署去年青少年吸菸行為調查顯示，全國國中生使用電子煙比率2.5%；高中生使用電子煙比率為5.6%。

衛生局長曾梓展說，台中市電子煙危害防制自治條例正式施行，除規範全市禁菸場所全面禁止吸食電子煙外，任何人不得供應電子煙或相關器物給未滿18歲者，及未滿18歲者不得吸食或持有電子煙；禁菸場所吸食電子煙者，可處2千元至1萬元罰鍰；未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子煙，將施以電子煙防制宣導教育，另供應電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，則處1萬至5萬元罰鍰。