養雞養豬都來偏鄉 鄉下人也是人！芳苑居民今強烈抗議

政府鼓勵農舍屋頂附載太陽能光電系統發展綠電，偏鄉地區出現大量新設畜牧場申請案，彰化縣政府核發新設16場養雞場、2場養豬場的畜牧場許可，都集中芳苑鄉新生、漢寶、新寶三村，村民今天分乘五輛遊覽車到縣政府抗議，要求政府重視地方民眾的環境居住權益。

「鄉下人也是人，我們要的只是健康安全的生活環境。」新生、漢寶、新寶三村組成聯合自救會，推選1名會長和4名副會長，號召三村居民參加聯合抗議行動，報名相當踴躍，五輛遊覽車爆滿，還有20多名村民今天上不了車，只好請上車民眾呼口號時代為「喊大聲一點」。

漢寶村的抗議村民坐滿兩輛車，先到芳苑鄉公所遞交陳情書，拜託鄉公所和村民站在一起，不要核發建照和使照給新設養雞場、養豬場。多名村民表示，養雞場和養豬場都是外來人申請營業，不乏財團合資，這些人賺錢，家人都不住在當地，有的住二林，有的住台中，聞不到臭味，把蒼蠅和豬糞尿臭味等汙染留給村民，實在很不公平。

新生、新寶兩村村民在北天宮集合，直達縣政府。新生社區發展協會理事長王明樹說，現在是紅蘿蔔盛產季，農民很忙，為了居住環境，都放下手邊工作，一早集合搭車到縣政府抗議，希望住在都市的官員能體察民意，因為新生村已有27場養雞場、7場養豬場，雞屎招來蒼蠅，豬糞尿臭味飄傳，村民能搬家就搬家，村內地價從每分地200萬元下跌到110萬、120萬元，小學新生一度剩下7人，整個村都快解散。

新生村長吳克修也說，新生村的「特產」是蒼蠅，夏季家裡桌上飯菜沒蓋網子，蒼蠅停留產卵，晚上飯菜就有蛆，蒼蠅多得嚇人讓村民不敢在家請客，在地小吃店若沒緊閉門窗外加黏蠅紙，往往蒼蠅比客人多；村民受夠了汙染，已經存在的畜牧場，請業者跟上現代化腳步加以改善，新設養雞場和養豬場一概免談。