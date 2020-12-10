明年武陵櫻花季2月間登場 登山隊伍車輛實施部分管制

雪霸國家公園管理處因應2021年武陵櫻花季交通疏運措施，預定明年2月12日至3月1日針對進入武陵地區的登山隊伍車輛實施部分管制，並協助退輔會武陵農場發放登山隊伍的車輛通行證，雪霸管理處提醒山友配合。

雪霸國家公園管理處表示，管制期間（可能視花況調整，依退輔會武陵農場公告為準）針對進入武陵地區的登山隊伍車輛實施的部分管制措施包括， 申請雪山主峰線及武陵四秀線的「單日往返」路線者，雪霸處不予發放車輛通行證，如住宿於武陵農場內者請向住宿單位申辦通行證，或自行搭乘合法大眾交通工具前往。

其他由武陵地區入出園的登山隊伍，預計明年1月12日起開放申請車輛通行證，由總領隊以整隊名義在「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」透過連結下載入園車輛登記表空白表格，填寫完成後併同入園許可證，於入園5天前以電子郵件信箱permit.spnp@gmail.com或傳真至武陵管理站04-25901310(洽詢電話04-25901316）申請；通行證將由武陵管理站代為核發後，以電子郵件寄送PDF檔案給申請人。

登山隊伍必須取得車輛通行證後才可開車進入武陵遊憩區並停放於指定的停車場，進出時間管制及入場車輛定點管理等措施，另依退輔會武陵農場公告為準。

雪管處提醒前往武陵地區賞櫻或登山的民眾，櫻花季期間車輛人潮眾多，請配合交通部公路總局及退輔會武陵農場的交通疏運措施，詳細措施請留意公路總局https://www.thb.gov.tw/及武陵農場http://sakura.yilanmr.org.tw/p6.htm網站公告。