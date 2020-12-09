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包場電影「無聲」 員榮醫院也捐款關懷聽障學生

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員榮醫療體系總院長張克士先後在台北、台中二地公益包場電影「無聲」，今天更捐助30萬元到彰化縣社會救助金專戶，指定捐給國立彰化特殊教育學校，專款專用於聽障學生的學習和照顧。圖／員榮醫院提供
彰化縣員榮醫療體系總院長張克士先後在台北、台中二地公益包場電影「無聲」，今天更捐助30萬元到彰化縣社會救助金專戶，指定捐給國立彰化特殊教育學校，專款專用於聽障學生的學習和照顧。圖／員榮醫院提供

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士先後在台北、台中二地公益包場電影「無聲」，今天更捐助30萬元到彰化縣社會救助金專戶，指定捐給國立彰化特殊教育學校，專款專用於聽障學生的學習和照顧。

張克士說，電影「無聲」根據真實故事改編，過往的沉痛，必須是現在的借鏡，公益包場是希望更多人因為看到而知道要關懷和善待聽障朋友，實際捐助則是要讓聽損孩子能受到更完善的教育和更有好的學習環境，為他們「無聲」的人生，增添有心的溫馨。

張克士以員榮醫療體系名義捐出30萬元給彰化縣政府社會救助金專戶，指定用於彰化特殊教育學校的聽障學生，今天彰化縣社會處長王蘭心、彰化特殊教育學校校長王志全，都親自到場接受捐贈，知名導演劉亮佐今天也特地南下觀禮。

員榮醫療體系公益包場電影「無聲」，第一場已於11月22日在台北信義大遠百威秀巨幕廳播映，邀請國防醫學院和國立台北護理及健康大學的師生、扶輪社及媒體觀賞；第二場公益包場將於12月13日在台中遠百威秀影城，為員榮醫療體系的員榮和員生二家醫院的同仁而辦，也邀請產學合作的學校師生觀賞。

劉亮佐是「無聲」男主角劉子銓的父親，也是張克士台大EMBA的同學，對於院長同學力挺「無聲」，他滿心感謝，認為這是以實際行動對聽損孩子表達關懷和支持。

劉亮佐說，這部電影確實需要被更多人看到，劇情談認同、霸凌和勇敢，讓角落裡「無聲」的弱勢孩子，更被看到，得到更多照顧。

電影 國防醫學院

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