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湖埔社大藝術創作用美感交流 彰化泰和國小展出中
學校展覽廳要邀展須耗費心思，彰化彰化湖埔社區大學師生的作品受邀到彰化市泰和國小展出，今天舉行開幕儀式，湖埔社大藝術創作老師邱悅慈講解學生作品，反應熱烈，這次主題「形象藝術」80幅作品展期將到1月中，將作為學校美感教育的素材。
作品展出地點在泰和國小「拾穗廳」，泰和國小校長楊式愷說，原本被稱為地下會議室的空間前幾年經過環境改善後，規畫出展覽空間，師生作品可以有展現的處所，也定期對外邀展，將資源帶進學校，豐富孩子的視野。
邱悅慈是國中美術老師退休，至今到處旅行作畫，也持續指導對藝術有興趣的成人學員，她說，社大學生學習時間不同，但透過不同媒材創作、彩繪，展現出各自的特色。
湖埔社大執行長林淑玲說，透過學校學生家長牽線，讓社區大學成人學員的作品能與小學生交流，這次挑選的作品顏色鮮艷、活潑，能吸引學生注意，提高他們對藝術的興趣。
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