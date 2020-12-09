影／台中耶誕點燈 柳川12米水舞秀搶先曝光

聖誕節腳步近！台中市今年在柳川、綠川水岸點燈「2020台中好YA誕」，12月11日登場至12月27日，柳川首度推出耶誕水舞燈光秀，最高噴到12米、4層樓高，相當壯觀，今天晚間試燈搶先曝光，絕美水舞隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍，活動開始後每天傍晚5點半點燈至晚間9點半，每30分鐘水舞秀演出一次。

台中市長盧秀燕說，今年布置一棵耶誕主樹「禮讚之樹」在舊台中火車站前廣場，以9999朵彩結組成，每朵都代表最深的祝福，每年綠川、柳川的耶誕燈會都讓市民期待，一定也想不到可以有水舞秀，還有「白海豚」燈飾，只要拍照、打卡100個點，前3名市民有獎品。

柳川水舞秀今晚搶先曝光，隨著歡快聲光節奏錯落起舞，搭配雷射光投影生動耶誕意象，吸引眾人目光。台中市新聞局長黃國瑋表示，水舞燈光秀，創造波光粼粼、浪漫絕美的視覺饗宴，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規畫評估、河岸保護、動工至展演，每一步驟均嚴格把關。

今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人的生活因此受到影響、面臨考驗，因此今年特別邀請在地工藝家蕭明瑜以9999朵紅色彩結打造11米高的主樹「禮讚之樹」，每一朵彩結都代表最深的祝福，盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護的溫暖意象。

新聞局說，今年柳川、綠川水岸燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化；另外還有一座隱藏版燈飾「台中HO HO HO」，呈現耶誕老公公忙裡偷閒喝起台中珍珠奶茶。