快訊

天雨路滑！南投交警隊重機訓練 小隊長打滑自摔送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中耶誕點燈 柳川12米水舞秀搶先曝光

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影

聖誕節腳步近！台中市今年在柳川、綠川水岸點燈「2020台中好YA誕」，12月11日登場至12月27日，柳川首度推出耶誕水舞燈光秀，最高噴到12米、4層樓高，相當壯觀，今天晚間試燈搶先曝光，絕美水舞隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍，活動開始後每天傍晚5點半點燈至晚間9點半，每30分鐘水舞秀演出一次。

台中市長盧秀燕說，今年布置一棵耶誕主樹「禮讚之樹」在舊台中火車站前廣場，以9999朵彩結組成，每朵都代表最深的祝福，每年綠川、柳川的耶誕燈會都讓市民期待，一定也想不到可以有水舞秀，還有「白海豚」燈飾，只要拍照、打卡100個點，前3名市民有獎品。

柳川水舞秀今晚搶先曝光，隨著歡快聲光節奏錯落起舞，搭配雷射光投影生動耶誕意象，吸引眾人目光。台中市新聞局長黃國瑋表示，水舞燈光秀，創造波光粼粼、浪漫絕美的視覺饗宴，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規畫評估、河岸保護、動工至展演，每一步驟均嚴格把關。

今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人的生活因此受到影響、面臨考驗，因此今年特別邀請在地工藝家蕭明瑜以9999朵紅色彩結打造11米高的主樹「禮讚之樹」，每一朵彩結都代表最深的祝福，盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護的溫暖意象。

新聞局說，今年柳川、綠川水岸燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化；另外還有一座隱藏版燈飾「台中HO HO HO」，呈現耶誕老公公忙裡偷閒喝起台中珍珠奶茶。

綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，傳說看見白馴鹿就會心想事成，搭配水霧雷射燈光，營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界。

「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕說，每年綠川、柳川的耶誕燈會都讓市民期待，一定也想不到可以有水舞秀，還有「白海豚」燈飾，只要拍照、打卡100個點，前3名市民有獎品。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕說，每年綠川、柳川的耶誕燈會都讓市民期待，一定也想不到可以有水舞秀，還有「白海豚」燈飾，只要拍照、打卡100個點，前3名市民有獎品。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影
「2020台中好YA誕」12月11日至12月27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍。記者喻文玟／攝影

綠川 台中市

延伸閱讀

FENDI浪漫粉紅泡泡耶誕燈景 玻璃吊燈來自手工創作

揮別2020 台中國家歌劇院獻暖心耶誕月饗宴

台南耶誕跨年演唱會 第2波名單公布

「女力」上演歌舞劇慶耶誕 這對CP竟同是「肢障」

相關新聞

林佳龍視察彰化交通建設 彰濱接台61線道路補助確定了

立法院交通委員會與交通部長林佳龍下午考察彰化交通建設，關心和美大橋、彰濱工業區南側鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路建設、美...

影／台電指燃氣機組卡關 盧秀燕：台中人貢獻多年夠了！

台電今對外表示，中火新燃氣機組卡關，希望台中市政府可以協助取得開工許可。市議員楊正中要求，台中市政府應堅持「汰舊換新」立...

湖埔社大藝術創作用美感交流 彰化泰和國小展出中

學校展覽廳要邀展須耗費心思，彰化彰化湖埔社區大學師生的作品受邀到彰化市泰和國小展出，今天舉行開幕儀式，湖埔社大藝術創作老...

影／台中耶誕點燈 柳川12米水舞秀搶先曝光

聖誕節腳步近！台中市今年在柳川、綠川水岸點燈「2020台中好YA誕」，12月11日登場至12月27日，柳川首度推出耶誕水...

投85線都達明隧道通車 村長樂翻：我不用顧路了

南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道及沿線道路去年因豪雨襲擊，該線道邊坡崩塌，土石泥流阻斷明隧道北端出口，當地對外交通一度中斷...

空品區台中慢半拍？ 環保局：4處市場及台中港搶先台北

台北市明年1月1日起實施「空氣品質維護區」未檢定的機車進入得受罰。市議員李中説市府2014年就通過的「台中市發展低碳城市...

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，...

外埔中山路口事故多 中市議員吳敏濟爭取拓寬路設號誌

台中市外埔國小前的外埔路近中山路口道路狹窄，常發生車禍，市議員吳敏濟爭取到408萬元經費，將水利溝加蓋並拓寬道路、遷移水...

綠爆連結器傳大陸製造不符標準？ 交通局：等北捷報告

民進黨台中市議員張耀中指出，中捷車廂連結器軸心斷裂，他得到的消息是美國出產的連結器，卻是大陸提供的軸心零件。他表示，川崎...

彰化祈福活動任賢齊開唱 480秒高空煙火秀壓軸

2020即將結束，彰化縣政府將舉辦歲末祈福活動，12月19日在彰化縣立體育場登場，今年有「彰化之光強勢回歸演唱會」，亞洲...

南投露營區344家合法僅4家 縣府擬定自治條例納管

南投縣近年露營風氣興盛，民眾享受悠閒戶外山林野趣，但也帶來大量廢棄物，九成要由清潔隊清運，成為南投縣新的垃圾處理問題，南...

南投華山草屯站歡慶16歲 教長輩向肌少症說掰

南投縣華山基金會草屯天使站今舉辦16周年慶，有別於以往單純的表揚慶生活動，今年慶生會強化健康元素，邀請當地專業健身教練分...

熱門新聞

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

「我艋舺人」三天睡不好！劉寶傑痛罵林昶佐：愛唱歌就去唱啊

蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。