林佳龍視察彰化交通建設 彰濱接台61線道路補助確定了

立法院交通委員會與交通部長林佳龍下午考察彰化交通建設，關心和美大橋、彰濱工業區南側鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路建設、美港公路高架化等情形，彰化縣長王惠美積極爭取交通部儘速核定和美大橋彰化路段總經費12.3億元，林佳龍說，交通部會全力來支持今日考察的道路橋梁等交通建設。

今天考察陣仗浩大，立委陳素月、陳秀寳、陳柏惟、行政院政務顧問陳進丁、邱建富、縣議員賴清美、王國忠、尤瑞春服務處、各級民代前往陪同視察，王惠美感謝交通部11月底正式核定補助彰濱銜接西濱快速公路橋下道路工程8800萬元，縣府將以最快的速度，進行工程發包與施工。

林佳龍說，今日考察重點有三個項目，交通部也全力支持，第一為和美大橋，橫跨台中市、彰化縣，彰化部分由公路總局來協助，2019年補助了3750萬元，未來會再納入公路總局的計畫來推動，經費原則由中央補助81%，地方自籌19%。

第二為和美到鹿港的美港公路高架化，為61乙線，交通部會來支持，從可行性研究、未來興建規畫等著手，有關彰濱工業區、未來的和美大橋通車、台61線、國道3號將會串連成一個交通的重要樞紐，需要超前部署，於總質詢時縣籍立委特別關心，蘇院長也指示交通部全力配合推動。第三為彰濱工業區連結台61線的鹿安橋(彰30線道)能夠直接打通，使交通達到分流及串聯功效。

王惠美說，感謝立法院交通委員會召委陳素月與陳秀寳安排與林部長下鄉考察，每次考察都有公文書記載，非常具有效果，特別感謝林部長最近每個月幾乎都下來送好禮，和美大橋在去年8月就核給規畫費用3750萬，希望彰化段部分能儘速核准。