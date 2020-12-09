彰化首座青年住宅落腳伸港鄉 每戶總價未定案

彰化縣第1座青年住宅地點選在彰化縣伸港鄉，彰化縣勞工處長吳蘭梅指出，青年住宅規劃設計作業已由廠商在進行中，初估第1期的青年住宅約需花4億6000萬元，但每戶總價未定案。

彰化縣議會上週通過彰化縣政府明年的總預算案，其中規劃了彰化第1座青年住宅第1期的土地以及興建費用等，總計約需花新台幣4億6000萬元，興建7層樓高、150戶的青年住宅。

吳蘭梅接受中央社記者訪問時說，青年住宅規劃案已在12月初確定規劃設計的廠商，而青年住宅只售不租，規劃案可在明年6月前後出爐，工程最快可在2022年12月完成。

吳蘭梅指出，青年住宅選在彰化伸港鄉重劃區的國宅專用區，面積有2甲大，而土地屬於縣有，但由於青年住宅不是公共設施，要花錢購地，等到第1期的青年住宅完工後，要看民眾的反應，再決定是否要繼續興建。

吳蘭梅說，青年住宅的格局以及每坪單價、總價等，都還在由廠商規劃中，她不清楚外界說一戶總價不超過400萬元的說法從何而來，細節還是要等廠商規劃完成才能確定。