投85線都達明隧道通車 村長樂翻：我不用顧路了

南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道及沿線道路去年因豪雨襲擊，該線道邊坡崩塌，土石泥流阻斷明隧道北端出口，當地對外交通一度中斷，縣府向中央爭取逾3700萬元進行災修及隧道延長工程，並趕在今年底前完竣，今進行明隧道通車儀式。

縣府指出，投85線是合作和都達2村對外的主要道路，也是合作、靜觀、平和和廬山等4部落農產運輸命脈，但指標6.9K處附近大崩壁，每逢豪雨經常發生落石坍方嚴重影響民眾通行安全，除動用重機具搶修，更積極籌措經費災後復健。

縣府因此在4年前斥資近5000萬元進行都達明隧道第一期工程，並在2017年元月完工，未料去年6月因豪雨致土石流阻斷該隧道北端出口，去年再向中央爭取3700多萬元進行明隧道延長工程，今年4月動工，日前竣工，今正式通車。

「我終於不用再顧路了！」都達村長洪光勇說，投85線崩壁常坍方，就怕土石泥流危及往來人車，這6年多來，每逢梅雨季或颱風豪雨，他都顧在明隧道前後危險路段站崗，如今隧道延長且更堅固，以後他不用再冒著風雨出門「顧路」了。