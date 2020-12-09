快訊

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

美威州空軍國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投85線都達明隧道通車 村長樂翻：我不用顧路了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道及沿線道路去年因豪雨襲擊，該線道邊坡崩塌，土石泥流阻斷明隧道北端出口，當地對外交通一度中斷，縣府向中央爭取逾3700萬元進行災修及隧道延長工程，並趕在今年底前完竣，今進行明隧道通車儀式。

縣府指出，投85線是合作和都達2村對外的主要道路，也是合作、靜觀、平和和廬山等4部落農產運輸命脈，但指標6.9K處附近大崩壁，每逢豪雨經常發生落石坍方嚴重影響民眾通行安全，除動用重機具搶修，更積極籌措經費災後復健

縣府因此在4年前斥資近5000萬元進行都達明隧道第一期工程，並在2017年元月完工，未料去年6月因豪雨致土石流阻斷該隧道北端出口，去年再向中央爭取3700多萬元進行明隧道延長工程，今年4月動工，日前竣工，今正式通車。

「我終於不用再顧路了！」都達村長洪光勇說，投85線崩壁常坍方，就怕土石泥流危及往來人車，這6年多來，每逢梅雨季或颱風豪雨，他都顧在明隧道前後危險路段站崗，如今隧道延長且更堅固，以後他不用再冒著風雨出門「顧路」了。

南投縣長林明溱則說，投85線都達明隧道雖已完成災修延長並通車，但沿線工程尚未結束，因為縣府再接再厲提報路面改善前瞻計畫補助，成功爭取到約4700萬元，預計明年接續發包施工徹底改善路面，提高投85線路面平整性和安全度。

南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道災修及延長工程完竣，今正式通車。圖／南投縣政府提供

豪雨 復健 梅雨

延伸閱讀

連日豪雨！瑞芳往不厭亭段邊坡坍塌 新北工務局搶通中

邊坡滑動仍搶通車 鐵道學會發4聲明籲運安會調查

中捷綠線延誤通車 盧秀燕：將向北捷局求償

猴硐坍方路段淨空數值狂降還搶通車？ 台鐵回應了

相關新聞

影／台電指燃氣機組卡關 盧秀燕：台中人貢獻多年夠了！

台電今對外表示，中火新燃氣機組卡關，希望台中市政府可以協助取得開工許可。市議員楊正中要求，台中市政府應堅持「汰舊換新」立...

投85線都達明隧道通車 村長樂翻：我不用顧路了

南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道及沿線道路去年因豪雨襲擊，該線道邊坡崩塌，土石泥流阻斷明隧道北端出口，當地對外交通一度中斷...

空品區台中慢半拍？ 環保局：4處市場及台中港搶先台北

台北市明年1月1日起實施「空氣品質維護區」未檢定的機車進入得受罰。市議員李中説市府2014年就通過的「台中市發展低碳城市...

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，...

外埔中山路口事故多 中市議員吳敏濟爭取拓寬路設號誌

台中市外埔國小前的外埔路近中山路口道路狹窄，常發生車禍，市議員吳敏濟爭取到408萬元經費，將水利溝加蓋並拓寬道路、遷移水...

綠爆連結器傳大陸製造不符標準？ 交通局：等北捷報告

民進黨台中市議員張耀中指出，中捷車廂連結器軸心斷裂，他得到的消息是美國出產的連結器，卻是大陸提供的軸心零件。他表示，川崎...

彰化祈福活動任賢齊開唱 480秒高空煙火秀壓軸

2020即將結束，彰化縣政府將舉辦歲末祈福活動，12月19日在彰化縣立體育場登場，今年有「彰化之光強勢回歸演唱會」，亞洲...

南投露營區344家合法僅4家 縣府擬定自治條例納管

南投縣近年露營風氣興盛，民眾享受悠閒戶外山林野趣，但也帶來大量廢棄物，九成要由清潔隊清運，成為南投縣新的垃圾處理問題，南...

南投華山草屯站歡慶16歲 教長輩向肌少症說掰

南投縣華山基金會草屯天使站今舉辦16周年慶，有別於以往單純的表揚慶生活動，今年慶生會強化健康元素，邀請當地專業健身教練分...

紫南宮贊助竹山牛舞花竹藝燈會 主燈展現竹與琉璃結合

2021竹山牛舞花竹藝燈會今年再獲紫南宮贊助今年主燈，採用地方竹工藝家邱錦緞以及林芳仕、陳璐昂老師率領團隊共22人共同完...

有拜有健康！中國附醫聯手元保宮打造智能健康促進中心

中國醫藥大學附設醫院與台中市北區元保宮攜手，在元保宮二樓建置「智能健康促進中心」今天揭幕，現場有二大主題健康體驗區，還有...

看好穆斯林旅遊市場 全台最高海拔穆斯林友善場域在梨山

穆斯林人口將近全球人口總數的三分之一，為因應國境開放後穆斯林遊客市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導轄區業者取得穆...

熱門新聞

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

「我艋舺人」三天睡不好！劉寶傑痛罵林昶佐：愛唱歌就去唱啊

蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

高雄的美味肉燥飯地圖出爐 爭霸賽優勝店家在這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。