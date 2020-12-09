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空品區台中慢半拍？ 環保局：4處市場及台中港搶先台北
台北市明年1月1日起實施「空氣品質維護區」未檢定的機車進入得受罰。市議員李中説市府2014年就通過的「台中市發展低碳城市自治條例」台中市本來領先的，他希望環保局急起直追。環保局長陳宏益表示，目前已在4處市場丶台中港區試辦，未來會研議擴辦。
台北市政府已公告劃設「第一期空氣品質維護區」明年1月1日起進入空品維護區的柴油車應取得自主管理標章，完成當年度定期檢測，首次違反按車種可處新台幣500元至2000罰鍰，最高可處6萬元。
李中指出，六都包括新北丶高雄丶台北市都已先後實施「空氣品質維護區」他要求市府加快腳步。
李中説，市府低碳辦公室應該是重要推手，但一年經費才80萬元，能做的事不多，也可見市府沒有重視。
環保局長陳宏益表示，台中市的腳步沒有比其他縣市慢，依台中市低碳自治條例，試辦無車樂活徒步區包括華美西街攤集區、金谷市集、第五市場、豐原第一公有市場，禁止機車進入，以後會研議擴大範圍。另依空氣汙染防制法，目前在台中港區輔導柴油車必須通過檢驗丶定期保養才能進入。
李中表示，美國準總統拜登任命前國務卿凱瑞擔任氣候大使，就是為了重返巴黎氣候協定並掌握碳權與美元霸權。巴黎氣候協定2050年目標是人類活動排放的溫室氣體限制在樹木、土壤和海洋可自然吸收的水平，屆時工業或服務業所產生的碳排都得要能中和，否則就要課碳稅，這是不容忽視的國際趨勢。
李中説，本月7日在德國公佈「2021年氣候變遷績效指標」台灣在61國排名第57名「這是很丟臉的成績」他認為罪魁禍首就是碳排放量居高不下的燃煤、燃氣發電廠，台中電廠又是其中大戶，這個排名不僅讓世界各國知道台灣對環保不重視，將來如果不能在碳排放減量方面有所進展，台灣整體外銷貿易都有可能遇到阻礙。
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